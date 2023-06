Bordeaux 2022, millésime du siècle?

Les Bordeaux du millésime 2022 seront mis en loterie d’un jour à l’autre. Pour vous aider à faire vos choix parmi ce vaste catalogue, voici un compte-rendu de mes dégustation d’avril dernier à Bordeaux, pendant la semaine des Primeurs.

Le millésime en fut un d’extrêmes à Bordeaux, tant en matière de températures atteintes que des précipitations historiquement faibles. En visite dans la région en septembre 2022, au tout début des vendanges, j’ai vu le mercure grimper à 38°C (à 18h!). J’ai aussi observé de grands écarts dans les vignes; certaines relativement bien portantes et encore vertes, d’autres presque défoliées ou arborant des feuilles sèches et des baies passerillées à même le pied. Il était tentant de faire des parallèles avec 2003 – millésime qui a marqué les esprits par sa nature torride, dont les vins manquaient de fraîcheur et portaient souvent une amertume végétale peu flatteuse. Leur potentiel de garde, sauf exceptions, a laissé plusieurs acheteurs déçus.

À la différence de 2003 cependant, qui avait connu un printemps « normal » (avec suffisamment de pluie), 2022 était sec dès le tout début de la saison végétative. La vigne a ainsi organisé sa production fruitière conformément à ses réserves limitées et elle en a moins souffert. L’autre différence majeure entre 2003 et 2022, c’est le temps. En 2003, les vignes bordelaises n’avaient pas encore été soumises à des conditions extrêmement chaudes et arides. Depuis 20 ans, les canicules et les périodes de sécheresse se sont intensifiées, forçant la vigne – et les viticulteurs – à s’adapter.

D’ailleurs, l’un des aspects qui m’a frappé lors de mes deux dernières visites à Bordeaux – après 10 ans d’absence, rappelons-le – c’est à quel point la conversation a migré du chai, vers la vigne. Les vinifications et le choix des barriques ont encore un impact majeur sur le vin, mais ils ne sont plus au cœur de la conversation, selon mon expérience, du moins. On parle plutôt d’enherbement, de réduction des labours en profondeur (pour séquestrer le CO2 et mieux préserver la vie microbienne), de matériel végétal, de l’impact des changements climatiques sur les réserves en eau, de l’introduction de nouveaux cépages résistants, de dizaines d’études menés sur le terrain par l’institut de recherche en agronomie et de la conversion en bio de plusieurs propriétés, notamment au sein des Premiers crus classés. Vraiment, au risque de me répéter, les choses bougent à Bordeaux. Très vite et dans le bon sens.

Alors, 2022 est-il ce millésime d'anthologie tant annoncé? En général, oui. Et si la disparité observée dans les vignes se mesure dans quelques vins par un certain déséquilibre et des tanins un peu durs et astringents, la qualité d’ensemble est exceptionnelle. Voyant les petites baies concentrées entrer au chai, la plupart des vignerons ont mis la pédale douce sur les extractions et les vins ne s’en portent que mieux. Sur les deux rives, les bons terroirs ont donné des vins naturellement pleins et généreux, mais aussi dotés d’une certaine vigueur et d’une « fraîcheur végétale ». Les grands terroirs, les vrais, ont donné des vins sublimes qui inspirent tous les superlatifs et qui ont tout pour passer à l’histoire.

De passage à Bordeau pendant quelques jours, au tout début des Primeurs 2022, j’ai pu déguster un peu plus d’une centaine de vins du millésime. Du lot, la SAQ en a retenu une cinquantaine pour cette première loterie. Les deuxièmes vins et d’autres vins de propriétés secondaires devraient suivre dans une campagne ultérieure.

Bonne lecture!

★★★★★ Exceptionnel

★★★★ Excellent

★★★ Très bon

★★ Bon

★ Quelconque

★★★★–★ Déjà excellent, deviendra exceptionnel.

★★★★–? Déjà excellent, pourrait s’avérer exceptionnel dans quelques années.

★★★–★ Très bon, devrait être excellent dans quelques années.

★★★–? Très bon, pourrait s’avérer excellent dans quelques années.

Première partie la Rive-Droite et les Graves

GRAVES (blanc)

Château Carbonnieux 2022, Pessac-Léognan

#5 83,65 $ 15150677

Sauvignon blanc (65 %) et sémillon. Le Carbonnieux Blanc semble un peu simple au premier nez, mais offre une agréable concentration en bouche. Texture dense et vineuse; saveurs de fruits tropicaux, d'agrumes et de fleurs; finale nette avec des amers sous-jacents. Il devrait vieillir avec élégance jusqu'en 2027-2030.

★★★★

Château Latour-Martillac 2022, Pessac-Léognan

#7 74,46 $ 15052065

Particulièrement séduisant sur un mode tendu, un peu plus vif et marqué par le sauvignon blanc (en texture et en saveurs) que d’autres vins blancs des Graves. Plus complexe qu’il n’y paraît, surtout après une brève aération; bonne longueur, finale saline. Boire entre 2027 et 2032.

★★★ 1⁄2

Château Pape-Clément 2022, Pessac-Léognan

#9 272,55 $ 15150722

Les fans de Pape Clément trouveront dans le blanc la richesse habituelle. L'élevage en barrique sert la texture sans porter ombrage à l'éclat du fruit, qui se montre ici sous un jour mûr, intense et exubérant. Finale à la fois vineuse, presque crémeuse, et fraîche. À revoir vers 2026-2028. ★★★★

Domaine de Chevalier 2022, Pessac-Léognan

#15 228,28 $ 15153616

La première bouteille m’avait laissée dubitative, terne et plat. La seconde, goûtée le lendemain était superbe. Un vin blanc très complet, peut-être l’un des meilleurs du millésime, selon mon expérience – qui n’inclut ni Haut-Brion ni La Mission Haut-Brion, cela dit. 70 % de sauvignon, 30 % de sémillon. Nez intense; bouche pleine, concentrée, mais aussi franche et précise qui additionne les couches de saveurs, entre fruits blancs, agrumes, camomille, épices et cire d’abeille, et culmine en une longue, très longue finale vibrante.

★★★★ 1⁄2

GRAVES (rouge)

Château Haut-Bailly 2022, Pessac-Léognan

#100 272,26 $ 15150933

Ce domaine racheté il y a 20 ans par une famille de l’État de New York est géré de façon admirable par Véronique Sanders, petite-fille de son ancien propriétaire. Le vignoble a reçu un mince 20 mm en août, assez pour ramener un certain équilibre à la vigne, selon Véronique Sanders. Le vent et la chaleur ont déshydraté les raisins et donné un moût dense et coloré, mais équilibré. Ce qui étonne dans ce vin, comme dans plusieurs 2022, c’est l’absence de lourdeur devant pareille intensité, comme si la nature s’était chargée de tout concentrer à égale mesure. Nez de fruits noirs, parfaitement mûr, généreux, mais pas confit; la bouche est ronde en attaque, puis compacte et vigoureuse, tissée de tanins longs et soulignée d’amers mûrs, qui agissent comme une colonne de fraîcheur. Longue finale vaporeuse. Un grand Haut-Bailly. Splendide et déjà fidèle à lui-même, à sa sobriété élégante. On peut le mettre en cave pour quelques décennies.

★★★★ 1⁄2

Château Latour-Martillac 2022, Pessac-Léognan

#102 64,98 $ 15150950

Peut-être dans une phase ingrate lorsque dégusté, Latour-Martillac m’a paru un peu brouillon et monolithique. La structure est robuste, avec une épaisseur tannique et des saveurs encore en définition. Échantillon imparfait? Difficile de se prononcer sur son avenir.

n/d

Château Les Carmes Haut-Brion 2022, Pessac-Léognan

#103 229,43 $ 15150968

L’un des grands vainqueurs du millésime. J’avais entendu parler brièvement qu’un œnologue aux méthodes originales, Guillaume Pouthier, était à la barre de Les Carmes Haut-Brion depuis quelques années, sans avoir pu goûter ses vins. L’effet millésime pèse sans doute dans la balance, mais les deux 2022 dégustés étaient renversants de profondeur, de relief et d’énergie. Son nez envoûtant le sort d’emblée du lot, mariage de parfums classiques (mûre, épices, mine de crayon), mais aussi de fleurs, d’écorce d’orange, de menthe et autres fines herbes fraîches. Le cabernet franc constitue une part importante de l’assemblage (40 %) et Guillaume Pouthier, originaire du Rhône, a vinifié trois cuves avec les grappes entières, pour environ 70 % de l’assemblage final. La bouche est vibrante, gourmande, juteuse et pourtant bien bordelaise par son cadre tannique et sa structure, avec des couches et des couches de saveurs qui vont crescendo. Une propriété à suivre de très près et une brillante démonstration de ce qui pourrait devenir le visage moderne (au meilleur sens du terme) du vin de Bordeaux.

★★★★ 1⁄2

Château Pape Clément 2022, Pessac-Léognan

#104 175,66 $ 15052891

Fidèle au style de la maison, un 2022 puissant, offrant une profusion de tout: fruits confits, parfums boisés, charge tannique; les amateurs de Pape Clément se régaleront. L’attaque est ronde, limite crémeuse, mais la matière se resserre en milieu de bouche et laisse en finale une sensation un peu plus tonique. Un peu tiré à gros traits pour le moment; à revoir au début des années 2030.

★★★–★

Château Larrivet Haut-Brion 2022, Pessac-Léognan

#106 87,40 $ 15137915

Sus un premier nez torréfié, un bel éventail de parfums de fruits noirs, de zeste d’orange, de bonbon à la violette et d’épices. Bruno Lemoine a opté pour un élevage partiel du premier vin en amphores (15 %) et réduit l’élevage en bariques neuves à 50 %, le reste est élevé en cuve. Les tanins sont polis, élégants, mais tissés serrés, laissant en bouche une sensation de densité, sans lourdeur; finale fraîche aux accents de menthe, de jus de bleuet concentré et de mine de crayon.

★★★★–?

Domaine de Chevalier 2022, Pessac-Léognan

#110 150,65 $ 15052049

Olivier Bernard et son équipe ont produit un 2022 d’exception. Un vin musclé, composé à 65 % de cabernet sauvignon, gorgé de cerise noire, de prune et d'épices, construit autour de tanins fermes et puissants; longue finale terreuse et minérale. Il faudra attendre au moins une décennie (sinon deux) pour qu’il se révèle pleinement.

★★★★–?

RIVE-DROITE

SAINT-ÉMILION GRAND CRU

La classification de Saint-Emilion est encore et toujours sujet de divisions. Certains producteurs décident volontairement de s’en exclure. La hiérarchie se décline, du plus au moins prestigieux en trois niveau: Premier Cru Classé A, Premier Grand Cru Classé B, Grand Cru Classé.

Ainsi, Saint-Émilion Grand Cru n’est pas une classification, mais une simple appellation, qui partage les mêmes limites géographiques que Saint-Émilion, mais implique un cahier des charges un peu plus strict.

Château La Dominique 2022, Saint-Emilion

#33 111,55 $ 15055266

Grand Cru Classé. Opulent et capiteux, beaucoup de maturité et d'intensité au nez avec des prunes et des cerises confites et un boisé soutenu. La texture est gourmande et crémeuse, presque sucrée, sauvée par une structure solide et une acidité sous-jacente fraîche. Très bien construit dans un style flatteur.

★★★–?

Château Trotte Vieille 2022, Saint-Émilion

#34 157,55 $ 15142976

Premier Grand Cru Classé B. Situé à l'est du village de Saint-Émilion, sur le plateau calcaire, le vignoble de Trottevieille est planté d'une proportion inhabituellement élevée de cabernet franc, lequel compte pour 50 % dans l'assemblage du 2022. Très stylé, plein, mûr, opulent, mais aussi posé sur une ossature solide; fraîcheur végétale et amertume noble en finale. Beaucoup de vigueur et de vitalité dans ce vin; il devrait vieillir en beauté.

★★★★

Clos Fourtet 2022, Saint-Émilion

#37 232,01 $ 15055039

Premier Grand Cru Classé B. À compter de 2022, l’assemblage du Clos Fourtet incorpore les fruits du vignobles autrefois connu sous le nom Grand Murailles. Un vin superbe, cousu de tanins sensuels et qui laisse d’emblée une impression très complète. Le fait que les vignes soient situées sur le plateau calcaire n’est sans doute pas étranger à sa tension et à son profil vibrant, presque aérien malgré son intensité. Finale multidimensionnelle; long, profond, distingué. Déjà excellent, il continuera de se bonifier jusqu’en 2032, au moins.

★★★★ 1⁄2

Château La Gaffelière 2022, Saint-Émilion Grand Cru

#39 154,10 $ 15153237

Propriété de la famille Malet Roquefort, La Gaffelière n’est jamais le plus puissant des Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion, mais quel charme! Merlot (60 %) et cabernet franc proviennent de parcelles en coteau voisines d’Ausone. L’élevage en fûts neuf (50 %) était déjà bien intégré en avril dernier. Nez fin et précis de bleuet, de menthe et de framboise noire; léger soupçon de moka. L’attaque est pleine, chargée de tanins mûrs et dodus, avec une vitalité digne de mention; léger creux en milieu de bouche; finale franche, solide, de bonne longueur.

★★★★–?

Château Valandraud, Saint-Émilion

#43 314,53 $ 15054845

Le plus célèbre des « vins de garage », jadis reconnu surtout pour sa puissance, a gravi les échelons du terroir jusqu'à être promu Premier Grand Cru Classé B en 2012. Le terroir de Valandraud, situé à Saint-Étienne-de-Lisse, dans la partie est de St-Émilion, est composé d'argiles peu profondes sur socle calcaire; ces sols relativement frais et aptes à stocker l'eau ont sans doute contribué à l'équilibre du 2022. Équilibre dans la puissance (15,5 % d'alcool) et la concentration, mais une très belle réussite, à ma grande surprise, je dois avouer. L'attaque veloutée offre une profusion de fruits frais et confits, mêlée aux parfums épicés du bois; tissée de tanins ultra-compacts. À laisser dormir jusqu'en 2037, au moins.

★★★★ (+)

Château Laroque, Saint-Émilion 2022

#45 66,99 $ 15078960

Cette vaste propriété de Saint-Christophe-des-Bardes, continue de produire un bon vin authentique. Le 2022 se montrait déjà accessible, gourmand, charnu, gorgé de saveurs de fruits noirs et de cacao et soutenu par une acidité fraîche. Un très bon Saint-Émilion qu’on pourra apprécier dès 2026-2028, en attendant les Crus Classés.

★★★–?

Château Pavie Macquin, Saint-Émilion 2022

#50 183,43 $ 15157705

Situé au sud de Saint-Émilion, là où le plateau calcaire commence à descendre et rencontre les molasses du Fronsadais, ce Premier Grand Cru Classé B peut donner des vins puissants et tanniques, même dans des millésimes classiques. En cela, Nicolas Thienpont surprend avec un 2022 qui est tout sauf massif. Le vin affiche une concentration naturelle, soutenue par des tanins souples et soyeux, et par une tension sous-jacente; saveurs, aussi près du fruit et des épices, que du végétal de la terre, avec des accents salins; bonne longueur. Un vin complet qui pourrait gagner en profondeur d’ici 2030-2025.

★★★★–?

POMEROL

Château Gazin, Pomerol 2022

#112 176,24 $ 15135231

Voisin de Pétrus et bien situé sur le plateau de Pomerol, Gazin peut donner du très bon vin, ce qu’il fait assurément en 2022. Moins puissants que d’autres, mais posé sur une assise tannique solide, en phase avec le fruit, le vin est déjà étonnamment accessible, frais, croquant et riche d’une foule de nuances. Pas très long, mais du relief et beaucoup d’éclat.

★★★★

Château L'Évangile 2022, Pomerol

#115 560,63 $ 15150474

Saskia de Rothschild est très attachée à L’Évangile, où elle a notamment travaillé pendant une saison, et dont elle a confié la direction à Juliette Couderc en 2020. L’ensemble du vignoble, bordé au nord par Pétrus et au sud par Cheval Blanc, a été replanté récemment et il est conduit en bio. Une importante partie du vignoble est posé sur des sols de graves Juliette Couderc a sacrifié près du tiers des fruits avec des vendanges en vert pour ramener un équilibre dans la vigne en 2022. Une décision coûteuse, qui se traduit par un pomerol d’envergure, dont le grain tannique exerce un charme immédiat. Attaque veloutée et sensuelle, beaucoup de volume en milieu de bouche et une longue finale profonde, aux accents de framboise noire, de menthe, de cacao et de racine d'iris. On pourra commencer à le revisiter vers 2032-2035.

★★★★ 1⁄2

Château Rouget 2022, Pomerol

#117 92,58 $ 15150482

Propriété de la famille Labruyère (Jacques Prieur à Meursault et Labruyère Champagne). Les générosité du millésime se manifeste ici par des parfums de fruits confits et par une attaque en bouche gourmande, dont la richesse, aux limites de la sucrosité est contenue par des tanins ronds et un peu gros, pour l’heure. Un très bon pomerol qui aura encore besoin de temps pour se faire. À revoir dans 6-7 ans.

★★★–?

Château La Croix de Gay 2022, Pomerol

#120 78,20 $ 15130983

La Croix de Gay ne se présente pas comme un réussite, à ce stade-ci. Peut-être traversait-il une phase ingrate, mais la construction tannique et les arômes me donnent l’impression d’un blocage de maturité. Saveurs confites et végétales, présence boisée soutenue; attaque puissante, épaisse, creux en milieu de bouche; l’élevage apporte un fini crémeux. À 75 $, je passerais mon tout.

★★–?

Château Clinet 2022, Pomerol

#128 209,88 $ 15152904

J’ai beaucoup apprécié Clinet; plus fin et précis que nombre de ses pairs. Dominante de merlot et 20 % de cabernet sauvignon, vendangés à compter du 6 septembre. Les parfums boisés jouent déjà en arrière-plan, laissant place à un fruit éclatant, mêlé à des notes de fleurs et d'épices. Bouche dense, couche de saveurs portées par un tissu velouté compact et une vitalité peu commune cette année, laquelle ne repose pas tant sur l’acidité que sur une amertume noble. Sapidité, longueur. On pourra le laisser dormir aisément jusqu’en 2032-2035.

★★★★–?

