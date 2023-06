De QUB à Salut Bonjour: Philippe-Vincent Foisy passe officiellement le micro

Philippe-Vincent Foisy n’a certainement pas dit son dernier mot dans les médias, mais ça n’empêche pas l’animateur vedette de fermer un chapitre important de sa carrière. À la barre de l’émission du matin à QUB radio depuis le début de la station, il a donné sa dernière prestation jeudi matin.

Et pour lui signifier qu’il est plus qu’apprécié par l’équipe, les journalistes à la recherche Florence Lamoureux et Marianne Bessette ont décidé de porter le flambeau de tous les membres de la famille QUB pour lui donner une grosse dose d’amour.

«On est fiers de toi, et tu vas nous manquer», a judicieusement dit Florence.

Oui, il va nous manquer, mais qu’on se le dise, avec ses succès et un superbe début de carrière (il est quand même jeune notre PV), son passage à Salut Bonjour est pleinement mérité et nous sommes très contents pour lui.

Philippe-Vincent est un gars d’équipe, et ses dernières paroles comme animateur à QUB n’allaient pas faire mentir sa réputation. Il a tenu à remercier tout le monde, autant ceux qui s’évertuent à trouver le contenu que ceux qui font tout pour le mettre en ligne. Gentilhomme jusqu’au bout des doigts, il a aussi eu une pensée pour ceux qui ne travaillent plus chez QUB, mais qui ont eu un impact certain sur la station à un moment ou un autre.

Maintenant Philippe-Vincent, une autre porte s’ouvre pour toi et tu as décidé de la franchir. Pour nous, c’est un mélange de joie et de tristesse, mais sache une chose: toute l’équipe de QUB radio souffle très fort pour aider tes ailes à se gonfler le plus possible, et t’emmener là où tu voudras aller. Personne ne sait de quoi l’avenir est réellement fait, mais ce qu’on sait du tien, c’est qu’il sera brillant. Notre porte sera toujours ouverte.

Il ne reste qu’un mot à ajouter : Merci !