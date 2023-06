Des Québécois font pousser des cactus au Québec... même en hiver

À Ahuntsic, au nord de Montréal, deux frères cultivent des cactus. Oui, même en hiver.

«On livre par la poste 12 mois par année, oui», s’enorgueillit Victor Bruneault Labelle, qui a fondé avec son frère, Rodolphe, l’organisme Succurbaine qui se spécialise dans la vente de cactus par internet.

Durant ses études en horticulture à Saint-Hyacinthe, Victor a convaincu Rodolphe, étudiant à HEC Montréal, de lancer l’entreprise qui n’a jamais cessé de croître depuis.

Des rangées et des rangées de cactus et de plantes aussi petites que colorées s’alignent dans les serres de Cactus en ligne que Le Journal a visitées.

Aloe Vera, etc.

Les Aloe Vera, Senecio, Peperomia, Euphorbia, Opuntia et autres végétaux poussent ici sous de grands néons. On se croirait dans une serre du Jardin botanique de Montréal où des plantes qu’on retrouve normalement dans les zones désertiques ont été transplantées dans notre pays de sapins pour les offrir à la vue des milliers de visiteurs. Mais on n’est pas dans un musée ici: tout est à vendre.

Pas moins de 200 kilos de ces petites plantes souvent piquantes et décoratives sont vendus chaque semaine. Les frères pensent en vendre 75 000 par an.

Envoi 12 mois

L’envoi des végétaux se fait dans des contenants hermétiques et protégés des écarts de température.

«Même en hiver, on peut livrer des cactus par la poste sans problème», affirme Victor.

Les plants sont démarrés à partir de boutures de leur collection et non de semis. «On gagne beaucoup de temps de cette façon. Les plants arrivent à maturité en 10 à 14 jours; avec des semis il faudrait des mois», explique l’horticulteur.

La raison du succès de Cactus en ligne? Des plantes faciles d’entretien («surtout ne pas trop arroser!») et un modèle d’affaires original. Les acheteurs sont des internautes de tous les coins du pays, mais aussi des États-Unis.