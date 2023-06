En dépit des scandales, Trump reste le préféré des évangéliques

Bien qu’inculpé pour avoir tenté d’acheter le silence d’une actrice de films X avec laquelle il aurait eu une relation extraconjugale et condamné au civil pour une agression sexuelle, Donald Trump reste le grand favori des évangéliques américains.

• À lire aussi: L’ancien vice-président Mike Pence défie ses rivaux sur l’avortement

• À lire aussi: Immigration: la politique d’expulsion du gouvernement Biden validée par la Cour suprême

• À lire aussi: Des élus trumpistes amorcent une enquête en destitution contre Biden

Le 45e président des États-Unis, qui espère se faire réélire en 2024, cumule pourtant depuis des années les scandales judiciaires et éthiques, allant d’accusations d’abus de pouvoir à des soupçons d’ingérence électorale.

Mais l’homme d’affaires de 77 ans reste l’idole incontestée de la droite religieuse, comme le prouve son accueil en grande pompe samedi à la conférence «Road to Majority», organisée dans la capitale fédérale par le mouvement évangélique et conservateur «Foi et liberté».

Un succès, qu’il doit, selon Suzzanne Monk, militante conservatrice de 50 ans, à ses qualités de «chef».

«Beaucoup de responsables politiques que nous avons connus pendant des décennies (...) se contentaient du strict minimum dans l’objectif d’être réélus. Donald Trump lui a (...) essayé de rectifier les choses», explique-t-elle à l’AFP.

Les électeurs blancs évangéliques ont pourtant mis du temps à se rallier à la candidature de Trump lors de sa campagne présidentielle de 2016. Mais, une fois convaincus, rien ne semble pouvoir les faire changer d’avis.

«Culte de la personnalité»

L’ancien vice-président Mike Pence, chrétien conservateur, apparaissait pourtant être le candidat idoine pour les évangéliques.

Mais il fut hué au cours du rassemblement «Road to Majority» en 2021 pour ne pas avoir refusé, comme le lui avait demandé Donald Trump, de valider l’élection de Joe Biden, et n’a reçu cette année que de timides applaudissements.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a quant à lui été hué par la foule alors qu’il accusait vendredi l’ex-président d’avoir trahi le pays.

Donald Trump a pourtant lui aussi suscité par moments la fureur de certains leaders de la droite chrétienne, en laissant entendre que les candidats antiavortement étaient responsables des résultats peu reluisants des républicains lors des dernières élections de mi-mandat.

Mais, malgré tout, l’homme, divorcé à deux reprises, est la vedette du rassemblement évangélique — organisé un an jour pour jour après le revirement de la Cour suprême sur le droit à l’avortement — qui doit se conclure samedi par son discours.

En ouvrant la conférence, Ralph Reed, le fondateur du mouvement, «Foi et Liberté» a nié tout «culte de la personnalité» de Trump chez les évangéliques.

«Il n’y a qu’une personne que nous vénérons, et c’est Jésus-Christ», a-t-il assuré.

«Un seul candidat»

Les responsables présents à la conférence saluaient d’ailleurs plus facilement le bilan de Donald Trump que sa personnalité.

Selon eux, l’ancien président se bat pour ses partisans comme personne d’autre, et a été le président qui a le plus respecté ses promesses électorales, en faisant notamment entrer trois juges conservateurs à la Cour suprême, qui est par la suite revenue sur la garantie constitutionnelle de l’avortement.

«La question n’est pas de savoir : (...) +est ce qu’on est pareil ?+» «C’est de savoir : qui va transformer mes valeurs en actes», explique Suzzanne Monk. «C’est pourquoi tous ces gens adorent Donald Trump».

Enzo Alcindor, responsable d’une agence immobilière en Floride, dit lui s’opposer à la candidature du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis.

«Il n’a pas sa place dans cette course», assure le quinquagénaire, originaire d’Haïti.

«Les autres (candidats) n’ont pas la carrure (...) il n’y a qu’un et un seul candidat pour moi. Et c’est le président Donald Trump», abonde-t-il.