EN VIDÉO | Feu de forêt majeur à Opitciwan en Haute-Mauricie

Un important feu de forêt fait rage dans la communauté d’Opitciwan et menace quelques chalets du secteur.

Rejoint par notre journaliste Kevin Crane-Desmarais, un combattant du feu raconte comment l'incendie s’est propagé.

«À 17 h, le feu a commencé à rentrer pas mal brutalement [...] on avait des gars qui arrosaient, mais ceux qui avaient des pick-up, on leur a dit de sortir [...] on est restés cinq, six pour surveiller les chalets pour pas qu’ils prennent en feu», a raconté Dave Pitikwi.

Dans les images saisissantes, on peut voir des citoyens de la communauté de 3000 habitants pris de panique par la progression fulgurante des flammes.

L’homme réclame de l’aide des équipes de la SOPFEU, mais également du matériel de meilleure qualité.

«On est en train d’arroser [...] on aurait besoin d’aide surtout en matériel, des pompes, mais surtout des pompes plus puissantes et des [tuyaux d’arrosage]», plaide-t-il.

La communauté d’Opitciwan est située à 300 km au nord de La Tuque.

