«Indiana Jones et le cadran de la destinée»: Harrison Ford dit «au revoir» à Indiana Jones

Pour la première fois, un Indiana Jones n’est pas réalisé par Steven Spielberg, mais James Mangold, le metteur en scène de Ford contre Ferrari ou encore de Logan. En entrevue, le cinéaste nous parle de Harrison Ford, de Mads Mikkelsen et de Phoebe Waller-Bridge, des effets spéciaux et de son style de réalisation...

C’est le 12 juin 1981 qu’un nouveau héros faisait son entrée dans les salles obscures dans Les aventuriers de l’arche perdue. Indiana Jones, archéologue et professeur dont sont amoureuses toutes ses élèves, est incarné par Harrison Ford. À 39 ans, l’acteur ancien charpentier est surtout (re)connu pour son rôle de Han Solo – L’empire contre-attaque est sorti l’année précédente – et pas encore pour Blade Runner, et encore moins son rôle de Jack Ryan dans les deux longs métrages tirés des œuvres de Tom Clancy.

Le temps qui passe...

La saga des Indiana Jones, Le cadran de la destinée en étant le cinquième volet, a rapporté pas moins de 1,98 milliard $US au box-office international et Indy avec son chapeau et son fouet est rapidement devenu une icône de la culture populaire, déclinée en série télévisée et en jeux vidéo. Il y a quelques semaines, toute l’équipe du film se trouvait au Festival de Cannes, où le désormais octogénaire Harrison Ford, au bord des larmes d’émotion, recevait une Palme d’or honorifique.

La gorge nouée, le regard incrédule devant les ovations des journalistes lors de la conférence de presse de présentation de Indiana Jones et le cadran de la destinée, l’acteur n’a pas fait de mystère sur son implication dans le projet, et ce, dès les débuts.

«Je voulais voir un bon film, une finale à la saga. Je voulais que le scénario soit complet. Je voulais voir le poids de la vie sur le visage de cet homme, lui qui a toujours énormément compté sur sa jeunesse et sa vigueur. Je voulais qu’on le voie avoir besoin de se réinventer, avoir besoin de soutien et je voulais aussi qu’il ait une relation qui ne soit pas une relation comme on en voit dans tant de films. Et je n’aurais pas pu être mieux servi», a expliqué Harrison Ford au parterre de journalistes.

Interrogé par l’Agence QMI quelques jours plus tard, en tête à tête, James Mangold a indiqué qu’il avait «été invité à une série de réunions par Steven Spielberg et Harrison Ford». Ce sont les deux hommes qui l’ont convaincu, puis il s’est mis au travail, planchant pendant plus d’un an sur le scénario.

Indiana Jones et le cadran de la destinée débute par des scènes replaçant Indy en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors qu’il dérobe la Sainte Lance – celle qui aurait percé le flanc du Christ – aux nazis et notamment à Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), avec l’aide de son ami Basil Shaw (Toby Jones). Un quart de siècle plus tard, dans les années 1970, Indiana Jones est à la retraite lorsque sa filleule, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), vient le chercher pour lui demander de l’aider à trouver la machine d'Anticythère, un mécanisme qui aurait été inventé par Archimède.

«Lorsque je me suis joint au projet, des aventures avaient déjà été imaginées, mais je trouvais qu’il manquait un lien, une raison pour laquelle cette histoire devait se dérouler à ce moment précis de la vie d’Indiana Jones. C’est à ce moment que la notion de temps est apparue, et pas seulement en raison de l’artefact, mais également en tant que thème puisque tous les personnages du film éprouvent des regrets, pensent à leur passé et à leur avenir», a détaillé James Mangold, qui a écrit le scénario avec ses collaborateurs Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp.

Classique

Inventé par George Lucas et Steven Spielberg, Indiana Jones vit sa dernière aventure dans Le cadran de la destinée. Placé sous le signe de la nostalgie, le long métrage de facture classique permet de revoir Karen Allen dans le rôle de Marion ou John Rhys-Davies dans celui de Sallah, l’ami d’Indy qui lui a permis de trouver l’Arche et le Graal.

Et l’on ne peut s’empêcher de se demander, en regardant ce nouvel Indiana Jones, si le cinéma spielbergien de notre enfance n’est pas voué à disparaître... une question à laquelle James Mangold a livré sa réponse.

«J’ai l’impression d’avoir grandi en entendant Steven Spielberg murmurer à mon oreille avant même que je devienne réalisateur, dans la mesure où ses films m’ont profondément touché. Son amour du cinéma de l’âge d’or de Hollywood m’a marqué. Je suis un réalisateur classique. J’aime les histoires bien ficelées, aux points de vue larges, typiques des années de l’âge d’or du cinéma américain.»

«Je ne suis pas du tout un amateur des mégaproductions aux multiples caméras et au montage effréné. J’ai toujours l’impression d’apprendre à raconter des histoires classiques, et ce film m’a donc donné la possibilité de m’amuser sur un terrain de jeu que j’adore. Ce style est-il voué à disparaître? Peut-être. Et si c’est le cas, je suis alors l’un des derniers viticulteurs qui souhaitent continuer à offrir de bonnes bouteilles de vin sur ses étagères.»

Indiana Jones et le cadran de la destinée fera son cinéma sur les écrans de la province dès le 29 juin.

À cheval dans le métro!

Dans l’une des scènes mémorables du long métrage, réminiscence du premier long métrage, Indiana Jones se retrouve dans le métro de New York... à cheval. James Mangold nous explique comment il a tourné ce moment.

«L’idée m’est venue grâce à McCloud, une vieille série américaine que je regardais quand j’avais 13 ans et dans laquelle Dennis Weaver incarne un Ranger du Texas qui se promène à cheval dans Manhattan. J’ai pensé qu’il pourrait s’agir d’un moment typique d’Indiana Jones.»

«Nous avons utilisé deux plateaux des studios Pinewood, en Angleterre, pour tourner ces scènes. L’un, celui de la station de métro et qui est le plateau le plus grand en Europe, avait la forme d’un suçon. Les rails étaient sur la partie droite et continuaient vers l’extérieur. Le cheval pouvait donc galoper sans devoir s’arrêter devant un mur.»