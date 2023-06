La carrière de Dominic et Martin en cinq photos souvenirs

Chaque semaine, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Diplômés !

Photos fournies par l’agence de Dominic et Martin

En 1993, Dominic Sillon et Martin Cloutier, 21 et 23 ans obtenaient de l’École nationale de l’humour leur diplôme, dans la catégorie Création humoristique, espérant percer comme humoristes, le début d’une grande amitié. Année féconde à la célèbre institution de l’humour puisqu’étaient aussi de la même horde d’étudiants Peter McLeod, Pierre Prince et Les Grandes Gueules.

Leur propre série

Photo d’archives

Le duo en 2002, il y a plus de vingt ans. À l’époque, ils animaient leur propre série télé Dominic et Martin sur TQS (Noovo), racontant plus ou moins leur véritable existence, celle de deux jeunes colocs et humoristes qui rêvaient de faire rire. Ils avaient notamment pour partenaire de jeu François Léveillé (Gontrand) et Mélanie Maynard (Annie).

Débuts du duo

Photo fournie par l’agence de Dominic et Martin

Martin et Dominic, 27 et 24 ans, en 1996, alors qu’ils formaient déjà un jeune duo d’humoristes, lors d’un spectacle à la polyvalente de Saint-Gabriel-de-Brandon. « Ça fesse ! » diront-ils en riant, à la vue de cette photo.

Après quelques représentations en solo, ils perfectionnaient l’art du punch et de la répartie en duo.

Comme un vieux couple

Photo d’archives

Il y a une dizaine d’années, plus en forme — et minces — que jamais, après une pause de trois ans, consacrée à leur vie de famille respective, les deux complices dans la quarantaine heureuse peaufinaient leur quatrième spectacle, Fou qui s’avérera un autre gros succès. Ils célébraient leur vingtième anniversaire de collaboration.

Des personnages

Photo d’archives

Sur la scène du Gésu en 2006, Dominic et Martin misaient sur l’absurde en enfilant les costumes vintages des célèbres superhéros Batman et Robin. Même s’ils maîtrisaient l’art de la personnification, le duo excellait aussi dans le stand up, style qu’ils pratiquent encore aujourd’hui. L’année suivante, ils reprenaient l’animation radio, à NRJ.

► Dominic et Martin présentent leur sixième spectacle en carrière, simplement intitulé Six, un show sans compromis, dans lequel chaque gag est assumé. Ils reviennent à leur style préféré, le stand up, dans la simplicité du geste et la forme burlesque, tous les deux dans la cinquantaine, plus complices et maîtrisant leur art mieux que jamais. Plusieurs supplémentaires ajoutées. Pour toutes les dates, voir dominicetmartin.com.

► Le duo animera son propre gala dans le cadre du ComediHa ! Fest-Québec 2023. Dominic et Martin célébreront alors leur trentième anniversaire de carrière avec le public. Le 11 août prochain au Grand Théâtre de Québec. Voir comedihafest.com.

► Martin et Dominic travaillent aussi chacun de leur côté. Martin anime à la radio, il est de l’équipe Debout les comiques, à CKOI dès 5 h 30 le matin. Dominic écrit pour plusieurs humoristes, il est producteur au contenu des Grands bien-cuits ComediHa ! et il enseigne à l’École nationale de l’humour. Tous les deux sont metteurs en scène ; notamment de 2Frères et Roxane Bruneau pour Martin.