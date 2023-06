La faiblesse de la Russie est «évidente», selon le président ukrainien

La mutinerie armée du groupe Wagner illustre la faiblesse de la Russie, pays plongé dans «le mal et le chaos», a estimé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, brocardant le président russe et estimant que l'Ukraine protégeait le reste de l'Europe.

Dans sa première réaction aux évènements en Russie, M. Zelensky a noté que celui qui «choisit le chemin du mal s'autodétruit», faisant référence à Vladimir Poutine qui, selon lui «envoie des centaines de milliers de personnes à la guerre pour finalement se barricader dans la région de Moscou pour se protéger de ceux qu'il a lui-même armés».

«La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale», a-t-il estimé dans un message sur les réseaux sociaux, «il est tout aussi évident que l'Ukraine est capable de protéger l'Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe».

«La Russie a utilisé la propagande pour masquer sa faiblesse et la stupidité de son gouvernement. Et maintenant, le chaos est tel que plus personne ne peut mentir à son sujet», a-t-il encore noté.