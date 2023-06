Le CF Montréal ne peut capitaliser et fait match nul à Charlotte

La deuxième victoire sur la route cette saison devra attendre pour le CF Montréal puisqu’il a subi un match nul de 0 à 0 face au Charlotte FC au gigantesque Bank of America Stadium, samedi soir.

Le gardien du CF Montréal Jonathan Sirois a tenu le coup pour son équipe pendant la rencontre. Le Québécois a redirigé les 13 ballons dans sa direction. Le cerbère de 21 ans n’a pas cédé à l’adversaire lors de ses trois dernières rencontres.

Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Le Charlotte FC connaît actuellement des moments plus difficiles puisqu’ils n’ont pas connu la victoire à leurs cinq derniers matchs subissant deux défaites ainsi que trois matchs nuls.

Pour ce qui est des représentants québécois, ils ont maintenant un dossier de 8-9-3, ce qui les place au huitième rang dans l’Association de l’Est.

Le CF Montréal avait triomphé à deux reprises l’an dernier face à son adversaire de samedi qui à fait son entrée en Major League Soccer (MLS) en 2022.

Les Montréalais ont maintenant un dossier de (1-8-2) sur les pelouses adverses cette saison.

L’entraîneur-chef Hernan Losada s’est dit très heureux que son équipe ait récolté un point sur la route.

«Tous les joueurs ont fait un excellent travail en offensive et en défensive et surtout en première mi-temps. Je pense que c’est un point important car en regardant la distance au classement avec une équipe comme Charlotte qui ne restera pas derrière nous et c’est important de gagner des points à l’extérieur. Malgré tout, il y a des points positifs et des points à améliorer», a souligné Hernan Losada en conférence de presse après la rencontre.

Les locaux ont été très menaçants en début de rencontre. L'ailier Enzo Copetti a été laissé seul à l’embouchure du filet, mais celui-ci a été frustré par Sirois qui a réalisé un superbe arrêt.

La meilleure chance de marquer du onze montréalais est venue à la 13e minute de jeu. Bryce Duke a effectué une superbe passe en direction de Sunusi Ibrahim, mais le portier de Charlotte, Kristijan Kahlina, n’a rien voulu donner à l’adversaire.

Montréal a par la suite eu un coup franc en bordure de la surface de réparation en début de deuxième mi-temps, mais Gabriele Cordo n’a pas été en mesure de toucher la cible.

Les hommes de l'entraîneur-chef Hernan Losada vont reprendre l’action dans une semaine et ils recevront la visite du New York City FC.