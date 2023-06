Le logement : une crise sociale et nationale

La crise est à la fois sociale et nationale. Il est essentiel de le préciser.

Quelle soit sociale, c’est l’évidence même. Elle appauvrit des masses de Québécois, creuse les inégalités et menace même certains de se retrouver à la rue.

Les facteurs sont multiples, mais l’un d’entre eux vient donner une teneur nationale à cette question d’abord sociale : l’immigration. Selon le Mouvement Desjardins, les seuils actuels viennent créer une pression insoutenable sur un marché locatif déjà exsangue. Concernant la pénurie de main-d’œuvre, et c’est la méta-recherche sur le sujet qui l’indique, l’immigration ne serait pas une panacée et aurait un effet nul. Si elle menait à une trop forte pression sur la demande en biens et services, elle pourrait même l’aggraver.

En plus de poser une menace existentielle pour le français et la culture québécoise, une trop forte immigration pourraient donc détériorer les conditions de vie auxquelles les Québécois se sont habitués, depuis des décennies. C’est un art de vivre qui est en jeu.

Le rappel d’un passé douloureux

Jusqu’à tout récemment, notre passé liait la question sociale à la question nationale. La Conquête de 1760 a fini par faire de nous une nation prolétaire, ou comme le résumait l’historien Maurice Séguin, un «peuple chambreur dans une des pièces les plus importantes de la maison construite et possédée par une autre nation». L’oppression nationale avait pour effet d’éloigner les Canadiens-français des principaux leviers de l’économie nationale. La pauvreté et l’analphabétisme était généralisés. Nous battions des records mondiaux en mortalité infantile. Économiquement, nos classes dirigeantes étaient insignifiantes.

La solution à cette arriération se devait d’être nationale et sociale. C’est de cette façon que s’est structurée la Révolution tranquille. Les Canadiens-français en sol québécois se sont définitivement attachés à leur État national, devenant des Québécois. L’État leur assurait désormais la sauvegarde de leur identité et l’affirmation d’un tissu social vigoureux. C’est ce qui explique pourquoi le nationalisme québécois a si souvent penché à gauche.

Le bris du contrat social québécois

À cet effet, la Révolution tranquille fut victorieuse. Elle rendit possible une dissociation objective de la question sociale et de la question nationale. Sur le plan socio-économique, nous sommes devenus un peuple «normal». Le Québec Inc. est né. Nous nous sommes dotés d’une bourgeoisie authentique et vigoureuse. Le Québec a finalement rattrapé l’Ontario en termes de revenu par habitant. Le nationalisme québécois a cessé lentement de s’identifier automatiquement à la gauche.

L’équilibre social et national que le peuple québécois a trouvé repose sur un contrat social allant comme suit : les Québécois acceptent d’être les citoyens les plus taxés et imposés d’Amérique; en retour, l’État s’assure de la vitalité de sa langue et de sa culture, et lui assure l’accès à des services publics de qualité. Il en résulte une classe moyenne solide, la société la plus égalitaire d’Amérique, une économie de petits propriétaires ainsi qu’une vie collective paisible et abordable.

Le moment historique que nous vivons est en tout point tragique. L’existence au long terme de notre nation est mis à mal en même temps que sa santé économique. La crise du logement est le symptôme d’un contexte qui lie à nouveau la question sociale et nationale. Notre identité court le risque de s’effondrer au même moment que notre modèle social. Une première depuis la Révolution tranquille. Ce n’est pas de bon augure.

Photo courtoisie, Philip Plante

Léandre St-Laurent, Étudiant à la maîtrise en philosophie à l’UQAM et Auteur