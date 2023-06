Les saisons du cerveau: voici comment garder un cerveau sain selon le neurochirurgien David Fortin

Neuro-oncologue et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, le Dr David Fortin décrit le chemin de la vie vu par un neurochirurgien dans un récit grand public et très éclairant, Les saisons du cerveau. Dans ce livre, il partage avec passion ce que sa profession et ses patients lui ont appris au fil des ans. Il raconte les étapes du cerveau au cours de la vie et formule des recommandations importantes pour aider son cerveau à rester en santé.

Le Dr Fortin, qui dirige également le laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales, donne trois conseils pour s’assurer de la bonne marche de notre cerveau.

Premièrement, « il faut le garder actif : faire des activités intellectuelles, des recherches sur internet, de la lecture, faire des mots croisés et des sudokus. Les gens qui n’aiment pas lire peuvent écouter des séries télé dont le narratif se poursuit de semaine en semaine. Gardez votre cerveau actif. »

Son deuxième conseil est simple : « c’est l’alimentation.»

Et le troisième se résume à garder une bonne santé vasculaire et à faire de l’exercice physique.

« Je dis à mes patients âgés d’aller marcher au moins une demi-heure par jour. »

Perdre ses patients

Le Dr Fortin a pigé dans ses souvenirs pour écrire le livre et raconte des cas qui l’ont marqué.

« Le chapitre où je raconte le décès d’une patiente pendant la chirurgie, c’est pas évident. C’est la pire catastrophe que j’ai eue dans toute ma vie et c’était en début de carrière », confie-t-il.

Son travail médical auprès de la danseuse des Grands Ballets canadiens Nathalie Buisson, décédée en 2013 d’un cancer du cerveau, l’a aussi beaucoup marqué.

« On avait tissé un lien très particulier. Je l’ai suivie pendant près de dix ans. De fil en aiguille, il y a des patients avec qui on tisse des liens qui sont assez proches et quand on perd ces patients-là, c’est quasiment comme perdre un proche. C’est difficile, mais ça fait partie du travail. »

« Il faut se faire une carapace et être capable de louvoyer entre l’empathie, la sympathie et demeurer fonctionnel. J’œuvre dans le domaine des tumeurs cérébrales malignes et on perd la grande majorité de nos patients. Si perdre un patient, ça m’instabilise, je ne serai plus capable de travailler. » Il a beaucoup d’empathie, mais il a aussi un travail scientifique à faire pour aider les patients. « Il faut trouver le sentier, qui est très étroit, entre accompagner son patient de manière compatissante, et en même temps, être capable d’affronter les écueils. »

Prévention

Le Dr David Fortin opère des gens qui ont des tumeurs, mais aussi des gens qui ont subi des traumatismes crâniens. Il a un message très important à transmettre à ce sujet.

« Le meilleur traitement contre les traumatismes crâniens, c’est la prévention. C’est en amont du traumatisme. Si on peut le prévenir, c’est la meilleure chose qu’on peut faire. »

« On voit beaucoup d’accidents de vélo de montagne et je peux te dire que le port du casque, dans ce contexte-là, sauve des vies. Très clairement. »

Incroyable cerveau

La complexité du cerveau ne cesse d’émerveiller cet éminent chercheur.

« Il y a 100 milliards de neurones qui sont toujours en train de changer leurs connexions. C’est une complexité qu’on a de la misère à vraiment saisir », dit-il.

« C’est une fois 10 à la 15. C’est un... suivi de 15 zéros. C’est le nombre de synapses – ou le nombre de connexions – que tu as dans ta tête. Et c’est toujours en train de changer en temps réel. Cette dynamique change et se perfectionne tout au long de notre vie. »

♦ David Fortin est neurochirurgien, neuro-oncologue et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke.

♦ Il dirige le laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales.

♦ Il a de beaux projets d’écriture en ce moment.

EXTRAIT

« Le contexte que nous vivons dans le système de santé à la fin de l’été 2022 découle d’une mauvaise conjoncture entre cette pandémie qui aura indûment plombé ce système et tous ses travailleurs et la retraite accélérée de la génération des boomers causée justement par la pandémie. Même si les indicateurs démographiques étaient au rouge depuis longtemps (la question de pourquoi et comment cette crise n’a pas été anticipée par les gouvernements me dépasse, mais la gestion du politique en général m’est incompréhensible de toute façon), la pandémie que nous ne pouvions prévoir (ou peut-être que oui, à bien y penser) aura accentué la pénurie et la désertion de personnel. »