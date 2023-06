Paul Daraîche rend hommage à sa sœur Julie

Paul Daraîche a trouvé une façon de rendre hommage à sa sœur disparue en toute discrétion pendant la pandémie : il a réussi à faire revivre la voix de la pionnière de la musique country au Québec et à la joindre à celle des membres de la famille Daraîche sur l’album compilation Julie Daraîche : dynastie country.

Dani, Katia, Émilie et Dan Daraîche ont tout de suite été emballés par l’idée de Paul Daraîche. Le chanteur, qui s’est retrouvé en possession des vieilles bandes de chansons de sa sœur décédée le 26 avril 2022, a décidé de concevoir un album des plus grands succès de Julie Daraîche... en duos virtuels avec sa fille, ses nièces, son petit-fils et lui-même.

« Une plus belle sortie »

« C’est un peu l’hommage qu’elle n’a pas eu », explique Paul Daraîche qui déplore la disparition passée sous silence de sa célèbre sœur pendant la pandémie. Cette dernière est partie subitement, dans son sommeil, alors qu’elle allait célébrer ses 84 ans. Elle était montée sur scène la veille de sa mort, au bar Jam Lanjeu, la plus vieille institution country à Montréal.

« Lorsqu’on a entendu la version finale de l’album, toute la famille pleurait. C’est si bon ! C’est comme magique, comme si elle était là, avec nous. Cela fait une plus belle sortie pour elle », poursuit le chanteur du haut de ses 75 ans.

Paul Daraîche a lui-même fait fondre les bandes sonores anciennes (dans un four, oui, c’est le procédé pour ressusciter de vieilles bandes) afin de faire revivre les pièces musicales laissées par sa sœur. Le rockeur country explique avoir eu l’intuition que le tout allait servir.

Il a isolé la voix de la chanteuse, a modifié des tonalités et l’a parfois même ralentie de manière à pouvoir la mettre de pair avec celles des membres de la famille. L’enregistrement de ces 12 chansons s’est fait en un mois, au printemps dernier, sous la supervision de celui qui est le producteur de Paul Daraîche depuis 2011, Mario Pelchat.

Paul Daraîche a eu l’embarras du choix lorsqu’est venu le temps de piger dans la soixantaine d’albums solos de sa sœur Julie. Il explique qu’il pourrait facilement lancer plusieurs volumes de compilation de ses grands succès.

Certaines décisions se sont prises naturellement. À Katia, « qui chante comme un ange », il allait de soi d’offrir L’oiseau blanc, alors qu’Anick devait s’occuper des mélodies plus rock. Paul s’est gardé des chansons en dessert telles Aimer, souffrir, pardonner, oublier et Je vous aime, je vous adore ; cette dernière le renvoie directement à son enfance partagée avec Julie.

Trio de concerts

Occupé comme pas un, Paul Daraîche offrira Dans mes chansons : spectacle hommage à Julie Daraîche au Festival western de St-Tite le 14 septembre prochain. Pour sa 55e présence à Saint-Tite, il sera accompagné d’Isabelle Boulay, Guylaine Tanguay, Maxime Landry et Annie Blanchard et des membres du clan Daraîche.

Le concert de la famille Daraîche se baladera ensuite au Casino de Montréal (28 septembre), au Théâtre du Capitole de Québec (14 octobre) et au Casino du Lac-Leamy (17 novembre). « Cela pourrait facilement dégénérer et devenir une tournée », dit en riant le chanteur, réalisateur et producteur.

L’icône du country au Québec poursuit également Contre vents et marées, la série de spectacles hommage à sa grande amie disparue, Renée Martel. Il fera aussi partie de la distribution de Noël, une tradition en chanson cet hiver.

« J’ai perdu Renée et Julie à quatre mois d’intervalle. Je m’ennuie d’elles. Renée et moi, on se parlait tous les jours. Elle m’a même écrit une dernière chanson sur son lit d’hôpital. Je la garde pour moi pour le moment », confie l’interprète qui prépare un album « plus pop » comprenant de grands textes à la Aznavour pour le printemps 2024.

L’album Julie Daraîche : dynastie country est offert dans l’édition spéciale ensachée du magazine Échos Vedettes consacrée à la culture country.