Cinq questions à Pierre Gagnon, réalisateur d’«Arrive en campagne»

Quand on observe la feuille de route de Pierre Gagnon, ça saute aux yeux, le réalisateur aime créer des rencontres. S’il a fait ses classes avec Le Village de Nathalie, on lui a confié la réalisation d’Avec un grand A, des captations de hockey, des galas d’humour et des mondiaux d’improvisations.

Photo fournie par TVA

Il est derrière Les Insolences d’une caméra et il a vécu la frénésie de La fureur puis des Missions de Patrice. Il a accompagné France Castel et Michel Barrette à Pour le plaisir puis a suivi ce dernier à Viens-tu faire un tour. Pas étonnant qu’on ait fait appel à lui pour revamper l’émission Arrive en campagne lors de la 4e saison. Avec Bob le Chef, de retour aux commandes de la 8e saison, il met en valeur le travail des agriculteurs d’ici en permettant à des gens de la ville de découvrir les défis du métier mais surtout son importance. Et pour permettre de vraies rencontres.

Que souhaitais-tu apporter à la facture de l’émission en prenant la réalisation ?

Je voulais rendre ça le plus fluide possible. Nous ne recevons plus juste des familles. Les gens qui s’inscrivent peuvent être des joueurs d’une équipe de quilles, des employés d’une crémerie ou autres collègues ou amis. On essaie de ne pas avoir l’air d’être dans une émission, mais d’avoir une approche plus documentaire. On fait des entrevues moins statiques, on est plus dans le walk and talk, dans une continuité de leur travail. Comme s’ils parlaient entre amis. On les laisse d’ailleurs vivre l’activité jusqu’à la fin, même quand les caméras se retirent. Ils se sentent plus intégrés. Faire la traite des vaches à 7 heures le soir ou 5 heures le matin, c’est ça la vraie vie de fermier.

Comment sont jumelés les participants et les gens de la ferme ?

On questionne les participants sur ce qui les intéresse ou moins. Je demande à chaque groupe s’il y a une « princesse » parmi eux. Ça peut créer un anti-casting quand vient le temps de mettre un ver au bout de l’hameçon à la pêche. C’est toujours intéressant de voir quelqu’un qui ne veut pas trop se salir. Même si on avertit tout le monde de mettre des bottes, on a eu des participantes qui sont arrivées bien habillées avec leurs petits foulards aux champs. On a reçu quatre joueurs de football musulmans qui ont accepté d’aller dans un élevage de porcs. Dans un groupe, les gens se motivent. Ils voient que les activités ne sont pas faciles. Chacune devient un petit accomplissement. Ce qui me fait plaisir c’est de voir la fierté des citadins quand ils ont réussi à surprendre les autres membres de leur groupe. La clé c’est vraiment l’intégration.

Comment les agriculteurs s’adaptent-ils aux nouvelles réalités de consommation, de météo, d’éthique ?

Nos agriculteurs sont souvent des agronomes. Ils sont carboneutres, autosuffisants, travaillent avec de l’engrais vert. Ils font en sorte d’améliorer leur produit et l’environnement. Les technologies sont toujours en évolution. On visite souvent des fermes qui en sont à leur 4e génération. Si le grand-père a buché fort toute sa vie, l’agronome utilise davantage ses connaissances. Le bien-être animal est important, on assiste à une tendance vers le bio, les vaches sont dans les champs. Nous sommes allés en Abitibi où se produit le meilleur lait bio au Canada, on a rencontré un collecteur de lait qui est en quelque sorte comme un sommelier du lait. Nos fermiers savent qu’ils deviennent des ambassadeurs, qu’ils vont servir d’exemples. Ils sont de plus en plus spécialisés.

Tourner avec des animaux et au gré des récoltes doit entraîner des défis ?

On sait qu’on a toujours à peu près une fenêtre de deux semaines pour tourner une récolte de maïs par exemple. Il nous arrive de devoir trouver des solutions et tourner autre chose. On est patient avec les animaux. On va doucement. Le fermier les approche souvent avec une seule personne en premier.

Est-ce possible de découvrir encore de nouveaux aliments ?

On peut faire deux fois le bœuf dans une saison mais chaque fois d’une façon différente. Il y a tellement de façons de récolter la patate aussi. On peut la tirer une à une des champs ou ramasser huit rangs en même temps selon l’équipement. C’est spectaculaire. On se permet aussi deux voyages par saison pour sortir des grands centres que sont la Montérégie, Trois-Rivières, Sherbrooke. On espère d’ailleurs visiter Charlevoix. En région, les défis sont différents. C’est très familial. Si ta machine brise, il y a beaucoup d’entraide. On a fait le cassis à l’île d’Orléans, on aimerait faire la camerise et le cactus floral. On n’a pas fini d’apprendre et d’être surpris.

► Arrive en campagne est diffusé les mercredis à 19 h 30 à TVA.