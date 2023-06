Un cerveau flexible à tous les âges de la vie

Au fur et à mesure qu’ils vieillissent, plusieurs se demandent s’ils sont encore en mesure de modifier leurs comportements, leurs habitudes de vie ou encore leurs façons de penser. Or, contrairement à ce que certains pourraient croire, il est possible de changer à tout âge... à condition, toutefois, de prendre soin de notre cerveau !

Le changement peut souvent nous sembler plus difficile avec l’âge, notamment parce qu’il faut nous adapter aux aléas de la vie, aux exigences ou aux événements imprévisibles avec lesquels nous devons composer au quotidien, entre les enfants, la vie de couple ou encore le boulot.

Or, peu importe l’âge, si nous nous retrouvons face à un problème ou à un imprévu – et nous en aurons plus d’un à affronter au cours d’une vie ! –, la motivation et la capacité à changer sont essentielles et bien souvent salutaires, car elles sont indispensables à nos capacités d’adaptation.

Cela dit, lorsque l’on s’adapte, on ne change pas du tout au tout, mais on apprend souvent à changer le regard que l’on porte et à corriger le tir quant aux actions que l’on pose.

S’adapter

Parlez-en aux bourreaux de travail qui se retrouvent du jour au lendemain à la retraite, alors qu’ils travaillaient d’arrache-pied depuis plusieurs décennies.

D’un côté, on peut penser que celui qui est capable de sortir des sentiers battus et qui entreprend avec aisance de nouveaux projets saura s’adapter beaucoup plus facilement à cette importante transition de vie.

D’un autre côté, celui qui éprouve plus de difficultés à composer avec la nouveauté aura une tout autre expérience de cette nouvelle étape, et pourrait maintenir certains comportements qui ne sont plus aussi bien adaptés à sa nouvelle réalité, comme maintenir un horaire rigide ou trop rempli, par exemple.

La flexibilité mentale

La résilience est nécessaire pour pouvoir nous adapter aux situations tantôt nouvelles ou inédites que nous réservera notre parcours de vie.

L’un des ingrédients essentiels à cette résilience est la flexibilité mentale, une faculté remarquable de notre cerveau. Or, comme n’importe quel muscle, il faut l’entraîner régulièrement, et ce, à tout âge.

En demeurant actif sur le plan cognitif (lire, écrire, s’informer, suivre des cours, etc.), en cultivant un réseau social diversifié (en termes de milieux et de valeurs), en demeurant ouvert aux opinions divergentes, en s’exposant à de nouvelles réalités générationnelles ou culturelles, cela va contribuer à nous garder plus souples sur le plan mental.

Multiplier les apprentissages, les découvertes, ainsi que les rencontres de gens différents, nous faisant ainsi réfléchir et nous exposant à une variété de nouveaux points de vue et réalités, voilà autant de façons de cultiver sa flexibilité mentale et sa résilience.

Par ailleurs, pour mieux s’adapter et opérer des changements dans notre vie, on doit également prendre conscience de toute l’importance et des bienfaits que représente la flexibilité mentale. Jusqu’au milieu de la vingtaine, notre maturation évolue rapidement. De plus, à cette période de la vie, l’heure est à l’exploration, et rien n’est figé dans le béton ni encore dans le temps.

Après cette période de vie, elle prend ensuite son rythme de croisière.

Notre cerveau ne connaît ainsi pas de date de péremption, à moins d’être atteint d’une maladie : cette maturation ne décline pas, et peut se transformer bien au-delà de nos vingt-cinq ans.

Il est ainsi tout à fait possible de continuer à cultiver sa flexibilité mentale au fur et à mesure que l’on vieillit et ainsi d’en bénéficier, toute la vie durant.

Une leçon de résilience

Vous n’êtes pas convaincus ? Rappelez-vous à quel point des gens de toutes les générations, y compris les personnes âgées, ont su s’adapter ces trois dernières années, en pleine crise pandémique.

Celles-ci ont vu la société évoluer à vitesse grand V, et on leur a demandé, à plus d’une reprise durant cette période, de jongler avec l’imprévisible.

Plusieurs aînés nous ont d’ailleurs donné durant la pandémie de grandes leçons de courage et de souplesse face à ces nombreux bouleversements, prouvant qu’un cerveau flexible l’est réellement à tout âge.

Mais, comme n’importe quel muscle, on y parvient en s’entraînant !

Cette chronique prendra une pause pendant l’été et reviendra à l’automne.