Une «ferme» de champignons en pleine métropole québécoise

Les champignons ne poussent pas qu'en forêt et des Montréalais en font la démonstration grâce à leur «ferme» de champignons installée à Montréal.

«Nous avons été emportés par notre enthousiasme», rigole Gabriel Vallée, un graphiste de formation qui a poussé avec Virginie Boivin à créer un atelier de mycologie en 2019.

Ce projet tout simple est devenu une entreprise florissante. Aujourd’hui, leur entreprise nommée BigBloc produit dans une serre de la Centrale agricole quelque 200 kilos de champignons par semaine. C’est le poids d’un cerf adulte.

Et pas des champignons blancs comme ceux qu’on achète dans les grandes chaînes d’alimentation.

Ici, ce sont des pleurotes bleus, jaunes et roses, des hydnes hérissons, des shiitakes pioppini, des champignons de diverses formes et couleurs qui font la joie des gastronomes.

Héros silencieux

Les mycologues sont fiers de participer à la vie communautaire de la coopérative urbaine. Ils font même un lien avec le rôle des champignons dans la nature. Ce sont à leurs yeux les «héros silencieux» de la terre.

Ils «créent le terreau nécessaire à la vie, digérant minéraux et matière organique et échangeant de nombreuses ressources avec les plantes et bactéries qui nous entourent».

Tout comme eux, la petite entreprise veut «établir et enrichir un réseau de partage de ressources et de consommation équilibrée dans notre milieu de vie».

Bouquets de pleurotes

Dans la ferme de champignons, dans une serre à température et humidité contrôlées, des bouquets de pleurotes de différentes formes et couleurs émergent de sacs suspendus dans le vide.

Avant d’atteindre la maturité, la plupart des champignons qu’on voit ici ont crû pendant 7 à 14 jours après avoir incubé pendant deux semaines.

La culture du champignon, mentionne Gabriel Vallée, est relativement récente dans l’histoire de l’alimentation. Deux siècles tout au plus, et seulement une cinquantaine d’années dans des serres intérieures. Pour le fondateur de BigBloc, l’immeuble montréalais se prête à merveille à cette activité.