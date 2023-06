Comment gérer l’agressivité d’un tout petit enfant?

Je voudrais aider ma fille à solutionner un problème qu’elle a avec son enfant de dix mois. Disons d’abord que son accouchement fut difficile. Comme j’étais la seule personne présente, vu qu’elle n’était déjà plus avec le père, l’enfant n’est pas né dans des conditions idéales, même si j’ai fait mon possible pour adoucir certains angles.

Je suis restée avec elle les premières semaines suivant la naissance du bébé, mais comme j’ai un emploi et qu’elle habite loin, il est devenu préférable que je rentre chez moi pour me faciliter la vie au bout de quelques semaines.

Je vous explique en gros ce qui se passe. Elle m’a l’air de bien s’occuper de son enfant et lui donner les soins suggérés par le pédiatre, sauf que dès qu’elle s’éloigne de lui quand il ne dort pas, il lui fait des crises de larmes épouvantables.

On a pensé que c’était parce qu’il avait des maux de ventre après ses repas, mais le médecin a vite éliminé ça en affirmant que le bébé absorbait et digérait bien sa nourriture. De plus, il grossit normalement. Un examen complet a confirmé que rien d’autre ne clochait, qu’il n’avait mal nulle part.

Rien, n’empêche que ses crises de larmes ne se sont pas arrêtées. Dès qu’elle s’en éloigne, le petit se remet à hurler. La pauvre est donc devenue son esclave et elle n’en peut plus. Auriez-vous une suggestion ?

Une mamie en peine

Je n’ai aucune compétence en pédiatrie, mais je vais tenter une explication puisque le cas de votre petit-fils ressemble étrangement à une situation qui s’est produite dans mon entourage chez un enfant d’à peu près le même âge. Un examen de la vue de l’enfant a permis de découvrir qu’il souffrait d’une myopie handicapante. Il hurlait dès que sa mère s’éloignait puisqu’il ne la voyait plus.