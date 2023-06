Comment savoir ce que désire une aînée si on ne le lui demande pas?

Je suis l’aidante naturelle de ma mère depuis trois ans, quand mon conjoint et moi avons décidé de revenir vivre notre retraite dans sa région, mon lieu de naissance. Je n’ai pas besoin de prendre soin d’elle au sens strict du mot puisqu’elle est encore en pleine forme pour ses 85 ans. Elle conduit sa voiture, fait ses courses, sa lessive et son ménage. Je joue ni plus ni moins le rôle de dame de compagnie, alors que mon conjoint l’aide dans tous les gros travaux domestiques.

Mes deux frères, qui ont chacun leur famille, vivent à une centaine de kilomètres et viennent la visiter au moins une dizaine de fois par année, mais ils n’ont pas le même regard que moi sur notre mère. Ils se sont mis en tête qu’il était temps qu’elle vende sa maison et soit placée dans une résidence privée pour gens autonomes.

Ils sont donc venus me voir il y a trois semaines pour me mettre au parfum de leur projet, sans avoir le courage d’en parler à notre mère. Ils veulent que ce soit moi qui le fasse sous prétexte que je suis plus proche d’elle.

Je n’ai pas le goût de faire ça à ma mère que je risque d’insulter, mais je ne veux pas non plus me fâcher avec mes frères. Je ne lui ai donc rien dit à ce sujet, je ne sais vraiment plus quoi inventer pour expliquer à mes frères mon inaction. Comment je me sors de ça ?

Anonyme

Vous vous sortez de ça en suivant ce que vous dicte votre conscience. Cette idée vient de vos frères, c’est donc à eux de se mouiller en faisant la démarche auprès de votre mère. Et s’ils vont jusque-là, il est essentiel que vous les accompagniez dans cette rencontre, car même si vous êtes convaincue que l’idée ne lui plaira pas, il faut vous assurer que votre mère ne sera pas intimidée pour leur répondre.