Dinan, entre terre et mer

Non loin de Saint-Malo, dans la région du Poudouvre, se trouve un joyau architectural pour les passionnés d’art et d’histoire. Dinan se démarque par ses maisons colorées à encorbellement, avec un ou plusieurs éta-ges en saillie sur le rez-de-chaussée. Ces pans de bois ajoutent quelques mètres carrés de surface habitable à chaque niveau, et protègent de la pluie. Les rues étroites en pavé uni surplombent La Rance, un fleuve côtier de la Bretagne. Cette charmante cité médiévale possède un cachet unique nous replongeant dans l’ambiance du Moyen Âge. Dans l’enceinte de sa fortification de 2,7 km, on retrou-ve une ambiance évoquant l’époque où la ville grouillait de tisserands, de tanneurs du 14e au 18e siècle... Aujourd’hui, souffleurs de verre et doreurs sur bois occupent ces lieux. Le centre urbain présente des allures plus modernes.

Je découvre les rues piétonnes de la vieille ville, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Instantanément, je m’imprègne de cette atmosphère. D’emblée, le caractère tordu des bâtiments me surprend davantage. On y voit l’œuvre du temps et j’oserais même dire que c’est très photogénique. Rue de l’Apport, une perspective attire mon œil. Celle-ci révèle à la fois les détails de la construction des bâtiments et le patrimoine architectural de Dinan.

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/125s à F/8

ISO : 250