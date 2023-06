En mode lecture: un roman qui compte

Écrit et publié au tout début des années 1970, le deuxième roman du grand écrivain américain Don DeLillo vient d’être traduit en français pour la première fois.

Un roman essentiellement axé sur le football américain ? N’ayant pas beaucoup d’intérêt pour ce sport, on a failli passer notre tour. Puis on s’est dit qu’avec Don DeLillo, les chances de tomber sur une histoire sans relief étaient assez minces. Et vous savez quoi ? Même si ce livre a été publié aux États-Unis en 1972, qu’il met en scène une tripotée de linebackers, de setbacks ou d’arrières offensifs et que, de manière générale, ça cogne dur sur le terrain, on a été incapable de le lâcher.

Alors bienvenue au Logos College, dans l’ouest du Texas. Le narrateur, un jeune type du nom de Gary Harkness, a déjà été viré de trois grandes universités et pour pouvoir poursuivre son cursus tout en jouant au football, c’est là qu’il n’a pas vraiment eu le choix d’aller.

Ombre d’une Troisième Guerre

Dès les premières pages du livre, Harkness déclarera haut et fort que les joueurs de football « sont des gens simples qui ne se cassent pas trop la tête. » Ce qui est peut-être vrai dans la plupart des cas, mais certainement pas dans le sien.

Du temps où il fréquentait encore l’Université de Miami, il a été marqué par la lecture d’un ouvrage portant sur les risques d’un conflit nucléaire et depuis, c’est un sujet qui l’obsède, peu importe ce qu’il est en train de faire. Il faut se rappeler qu’à l’époque, avec la guerre froide qui battait son plein, tout le monde rêvait d’avoir son propre abri antiatomique dans le jardin !

Certains passages sont hilarants et les dialogues, souvent absurdes, sont tout simplement savoureux.

Petite sœur

Photo fournie par les Éditions Retrouvée

À la mort de son père, Beth n’aura d’autre choix que de revenir dans la maison de son enfance. Et de ce fait elle reverra sa jeune sœur Francie pour la première fois depuis des années. Les retrouvailles ? Disons qu’elles ne seront pas évidentes, en partie à cause du petit ami de Francie. Car dans le genre tordu, il est assez dur à battre ! Un bon suspense édité en gros caractères.

Intuitio

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Auteur de romans policiers encore assez peu connu, Timothy Fisher mène une vie parfaitement ordinaire. Enfin... jusqu’à ce qu’un tandem d’agents du FBI ne débarque chez lui pour réclamer son aide. Car apparemment, Timothy serait l’homme de la situation pour traquer un dangereux incendiaire. Un thriller intéressant, entre autres parce qu’il permet d’apprendre pas mal de choses sur l’intuition.

Pilates – 7 minutes par jour

Photo fournie par les Éditions Hachette

Que ce soit pour perdre un peu de poids ou pour gagner en tonicité musculaire, cet ouvrage propose 30 séances de remise en forme qui ne durent pas plus de... sept minutes ! Autres avantages de taille, les exercices n’ont rien de compliqué et peuvent être faits là où on en a envie. Le seul bémol de ce livre, c’est que tous les textes ont été imprimés en orange fluo. Ce qui, hélas, n’en facilite vraiment pas la lecture.

Mojito un jour, mojito toujours

Photo fournie par les Éditions Solar

Ce grand coffret offert à prix doux contient quatre verres de type tumbler, un pilon, une cuillère pour mélanger les cocktails et un petit livre dont les 50 recettes mettent à l’honneur bien plus que les mojitos. Grâce à lui, on apprendra en effet à préparer piña colada, Bloody Mary ou Blue Lagoon Long. Parfait pour les chaudes soirées d’été !

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Calmann-Lévy

La lisière

À la nuit tombée, une voiture circule en plein cœur du Finistère, dans la vallée du Yeun Elez. Où qu’on regarde il n’y a ni maison, ni ferme, ni lumières. Que des marécages et de la brume, beaucoup de brume. Puis tout d’un coup, une ombre noire surgit des buissons et traverse la chaussée à toute vitesse.

Hadrien Legoff écrase aussitôt la pédale de frein et, persuadé d’avoir roulé sur quelque chose de louche, il sort de la Volvo pour aller vérifier l’état de ses pneus. Son fils Tom, 12 ans, le suit.

Et là commence le cauchemar.

Seule au monde

Restée dans la voiture, Vivian, la mère, va d’abord attendre le retour de ses deux hommes. Mais voyant qu’ils tardent à revenir, elle va elle aussi finir par descendre du véhicule... pour constater que son mari et son fils ne sont plus là. Pfuittt, disparus ! Le plus effrayant reste à venir : un inconnu se trouve non loin d’elle et apparemment, il ne demande qu’à la pourchasser avec la hache qu’il tient à la main.

Chut ! Pas un mot de plus sur ce thriller dont l’intrigue, plus ou moins bien ficelée, nous réserve quand même une fin surprenante.