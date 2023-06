Joueurs autonomes LNH: voici les 18 joueurs les plus intéressants

Vous avez prévu déménager le 1er juillet? Vous pensez célébrer la fête du Canada? Faites-le l’esprit tranquille. Ne changez pas vos plans même si pour la première fois depuis 2019, le marché des joueurs autonome de la LNH s’ouvre à sa traditionnelle date.

Il n’y aura pas de grand coup d’éclat. Certes, on voudra garder un œil sur les trois gros noms disponibles que sont Dmitry Orlov, Patrick Kane, Vladimir Tarasenko. Mais pour le reste, ça ne servira à rien de rester coller à son téléviseur ou à son téléphone intelligent toute la journée.



Le marché de cet été en est surtout un qui intéressera les équipes en quête de profondeur. À part le trio mentionné plus haut, aucun joueur de premier trio, aucun défenseur numéro un ou gardien étoile ne fera sauter la banque.



Il y aura assurément un peu de surenchère. Un directeur général offrira un contrat démesuré à un patineur qui ne le vaut pas. C’est la norme et la coutume. Mais la hausse du plafond salarial, qui ne sera finalement majoré que d’un million (83,5M$) après avoir été estimé à 4 M$, incite à la prudence.

En vedette :

Patrick Kane

Getty Images via AFP

Ailier droit | 34 ans | 57 pts (21 b, 36 p) en 73 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 10,5 M$

Il a été opéré à une hanche au début du mois de juin, une intervention qui pourrait lui permettre de retrouver une certaine amplitude dans son coup de patin. Handicapé par ce malaise au cours de la dernière saison et demie, il a tout de même gardé une certaine touche offensive. Il ratera possiblement quelques semaines en début de saison.





Vladimir Tarasenko



Getty Images via AFP

Ailier droit | 31 ans | 50 pts (18 b, 32 p) en 69 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 7,5 M$

L’air de Manhattan ne lui a manifestement pas fait. Malgré une présence sur le premier trio et sur la première unité de supériorité numérique, le Russe fut loin de s’approcher des saisons de 30 buts dont il nous a habitués. Il risque d’obtenir un contrat à la baisse.





Dmitry Orlov

Getty Images via AFP

Défenseur gaucher | 31 ans | 36 pts (29 b, 7 p) en 66 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 5,1 M$

Acquis dans une transaction à trois équipes à l’approche de la date limite des transactions, Orlov a offert de précieux services aux Bruins. Utilisé pendant plus de 20 minutes, il s’est approché d’une moyenne d’un point par matchs à Boston. Meilleur défenseur disponible, il pourrait profiter d’un marché faible pour décrocher un intéressant contrat.

Durabilité et fiabilité :

Ryan O’Reilly



Getty Images via AFP

Centre gaucher | 32 ans | 30 pts (16 b, 14 p) en 53 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 7,5 M$

Les rumeurs les plus persistantes le renvoient à St-Louis, là où il a disputé les cinq dernières saisons avant d’offrir de solides services aux Leafs dans le rôle de centre de troisième trio. Sans lui, Toronto aurait peut-être encore une fois plié l’échine dès le premier tour. Cependant, ses meilleures années sont derrière lui.





Jordan Staal

Martin Chevalier / JdeM

Centre gaucher | 34 ans | 34 pts (17 b, 17 p) en 81 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 6 M$

Un des derniers joueurs de l’histoire à avoir paraphé une entente de 10 ans, il vient de compléter sa 11e raison à Raleigh. Le centre, spécialiste des missions défensives, souhaite apparemment demeurer chez les Hurricanes dans l’espoir de terminer un travail qu’il considère inachevé.





J.T. Compher

Martin Chevalier / JdeM

Ailier gauche| 28 ans | 52 pts (17 b, 35 p) en 82 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 3,5 M$

Intense quand vient le temps d’appliquer de la pression et efficace en infériorité numérique, Compher a profité des nombreux blessés chez l’Avalanche pour démontrer qu’il était également capable de contribuer offensivement. Il a connu un sommet personnel avec 52 points.

Des trouvailles :

Tyler Bertuzzi



Getty Images via AFP

Ailier gauche | 28 ans | 30 pts (8 b, 22 p) en 50 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 4,75 M$

Avec les Bruins, il a démontré qu’il avait le profil d’un joueur de séries éliminatoires. Il peut amener une touche offensive tout en ne craignant pas le jeu physique. Des aptitudes qui pourraient lui permettre de toucher le plus gros contrat de sa carrière.

Michael Bunting

Getty Images via AFP

Ailier gauche | 27 ans | 49 pts (23 b, 26 p) en 82 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 950 000$

Il lui aura fallu patienter jusqu’à l’âge de 25 ans avant de s’établir sur une base régulière dans la LNH. Pour lui, le temps est venu de passer à la banque. Et comme les Maple Leafs risquent d’être serrés sous le plafond, la carrière du Torontois risque de se poursuivre ailleurs que près de la maison. Reste à voir s’il saura se faire justice sans les gros canons des Leafs à ses côtés.





Ryan Graves

Getty Images via AFP

Défenseur gaucher | 28 ans | 26 pts (8 b, 18 p) en 78 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 3,17 M$

Un grand gaillard de 6 pieds, 5 pouces, capable de se déplacer somme toute aisément. Spécialiste du désavantage numérique, il est fiable défensivement. Il a dominé les défenseurs des Devils avec un dossier de +34.





Tristan Jarry

Getty Images via AFP

28 ans | 24-13-7 | 2,90 | ,909 | 2 JB

Empreinte salariale 2022-2023 : 3,5 M$

Kyle Dubas souhaite garder Jarry à Pittsburgh, mais pas à n’importe quel prix. Le problème pour les Penguins, c’est que le marché des gardiens est mince et que plusieurs équipes sont à la recherche de renfort à cette position. Les Penguins ne seront pas la seule option pour Jarry.





Adin Hill

Getty Images via AFP

27 ans | 16-7-1 | 2,50 | ,915 | 0 JB

Empreinte salariale 2022-2023 : 2,18 M$

Il s’est fait un nom en aidant les Golden Knights à remporter la coupe Stanley. Pour lui, c’est le moment ou jamais d’assurer l’avenir de ses descendants. Souhaitons pour lui qu’il ne s’agît pas que d’un feu de Bengale.

Des boîtes à surprises :

Frederik Andersen

Getty Images via AFP

33 ans | 21-11-1 |2,44 | ,917 | 3 JB

Empreinte salariale 2022-2023 : 4,5 M$

Il a connu d’excellentes séries, mais il est souvent blessé. Au cours des trois dernières saisons, il a passé bon nombre de semaines à l’infirmerie. Et à 33 ans, il ne rajeunit pas. Une équipe sera assurément prête à l’accueillir, mais elle jouera de prudence en lui offrant un contrat à court terme.





Joonas Korpisalo

Getty Images via AFP

29 ans | 18-14-4 | 2,87 | ,915 | 1 JB

Empreinte salariale 2022-2023 : 1,3 M$

Il a connu de bons moments à la suite de son acquisition par les Kings, affichant un taux d’efficacité de ,921 et une moyenne de 2,13. Est-ce assez pour convaincre Rob Blake de lui offrir un contrat? Son inconstance pendant ses huit saisons à Columbus nuira possiblement à sa réputation.





Max Domi



Getty Images via AFP

Centre gaucher | 28 ans | 56 pts (20 b, 36 p) en 80 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 3 M$

Il a porté les couleurs de quatre équipes en deux saisons depuis que le Canadien l’a échangé à Columbus en retour de Josh Anderson. Il n’a jamais été en mesure de reproduire les succès qu’il a connus à sa première saison à Montréal. Néanmoins, il sera sûrement à la recherche d’un peu de stabilité.





John Klingberg

Getty Images via AFP

Défenseur droitier | 30 ans | 33 pts (10 b, 23 p) en 67 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 7 M$

Les Ducks en ont surpris plusieurs en lui offrant un contrat de 7 M$ en juillet 2022. Le Suédois devra se montrer un peu moins gourmand. Il a une touche offensive au-dessus de la moyenne, mais pas au niveau des meilleurs du circuit. Et son jeu défensif laisse à désirer. Cela dit, les effets de la surenchère pourraient l’avantager.



Tels qu’affichés :

Matt Dumba



Getty Images via AFP

Défenseur droitier | 28 ans | 14 pts (4 b, 10 p) en 79 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 6 M$

Il veut demeurer au Minnesota. Toutefois, le Wild risque d’être serré sous le plafond. Avec Jared Spurgeon (7,58 M$) et Jonas Brodin (6 M$), le Wild aura déjà près de 14 M$ d’engagés à la ligne bleue. S’il souhaite y demeurer, il devra assurément accepter une réduction de salaire.





Scott Mayfield

Getty Images via AFP

Défenseur droitier | 30 ans | 24 pts (6 b, 18 p) en 82 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 1,45 M$

Il est le parfait exemple du défenseur défensif. Il a appris son métier chez les Islanders, maîtres de ce style de jeu. Il a mené son équipe pour les tirs bloqués (168) et pour le temps de jeu en infériorité numérique avec une moyenne de 2 mins 42 s. Il devrait obtenir une augmentation de salaire.





Radko Gudas

Getty Images via AFP

Défenseur droitier | 33 ans | 17 pts (2 b, 15 p) en 72 matchs

Empreinte salariale 2022-2023 : 2,5 M$

Le défenseur de profondeur par excellence. Il sera un peu plus effacé en saison, mais vaut son pesant d’or quand le hockey robuste des séries éliminatoires se met en marche. Il a assurément plaidé en sa faveur avec le printemps qu’il a connu.