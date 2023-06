La France comme si vous y étiez

Si tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le vieil adage, d’autres mènent irrémédiablement à Paris, capitale de la France que tous les Québécois (du moins les descendants des Canadiens français) ont rêvé un jour de visiter. La France a pénétré de toutes parts dans nos gènes : la littérature, les films, la peinture, la chanson, les magazines, la bouffe, beaucoup la bouffe, la langue, l’immigration, la politique, les voyages, etc. Comme tentait de l’expliquer Elvis Gratton dans son célèbre monologue, nous sommes des « Françâs canadiens français ».

Jocelyn Coulon, dont on a pu suivre les chroniques de politique internationale pendant des années dans le quotidien Le Devoir, est sans aucun doute bien placé pour nous parler de ce pays fascinant, lui qui est né d’une mère canadienne-française et d’un père français, arrivé au Québec en 1953, alors que notre pays s’apprêtait à vivre de profonds bouleversements. À travers seize portraits, il nous fait découvrir ou redécouvrir cette douce France dont un de ses présidents a déjà dit, en parlant du mouvement indépendantiste québécois, que la France appliquerait la formule « ni-ingérence ni-indifférence », advenant une victoire du « oui » au référendum sur la souveraineté du Québec.

Dès le départ, Coulon nous avertit que son père n’avait rien du Français gueulard : « ni râleur, ni hautain, ni suffisant ». Les Français qu’il nous présente « sont heureux, angoissés, industrieux, tapageurs, enthousiastes. Ils se passionnent pour les idées et les débats, ce qui provoque souvent de vigoureux échanges. Et ils aiment leur pays ». Ce qui nous les rend aussitôt sympathiques.

Choc culturel

Son premier voyage en France, en 1980, fut tout un choc culturel. Il évoque l’idée folklorique que se faisaient, du Québec et du Canada, les Français : les grands espaces, l’aventure, les animaux sauvages à profusion, les lacs et rivières, et surtout les « Indiens » qui les fascinaient tant. À chaque rencontre, il doit expliquer à ses interlocuteurs les différences entre Québécois et Canadien.

Pour Coulon, l’image idyllique qu’il se faisait de la France a rapidement pris un coup lorsqu’il a découvert les côtés sombres et passéistes de la société française d’alors. Certaines lois progressistes ne sont pas encore approuvées. Les interdits et tabous y sont beaucoup plus nombreux qu’au Québec. Et l’administration française est plus lourde, multipliant sans nécessité les barrières et échelons.

On ne peut parler de la France sans aborder le thème des Gilets jaunes, qui, pendant deux ans, entre 2018 et 2019, ont ébranlé le pouvoir. « Toute l’histoire de la France est émaillée d’expressions de colère, de jacqueries paysannes, de révoltes contre une taxe ou un seigneur un peu trop tyrannique, de grèves longues et dures. » Que sont-ils devenus aujourd’hui ? Ils ont presque disparu, mais demeurent bien présents dans la mémoire de la population, conclut Coulon.

L’anglais omniprésent

L’auteur aborde également le système de santé français pour lequel il n’a que des louanges et dont il a été à même de vérifier la rapidité et l’efficacité. Bien sûr, tout n’est pas parfait, comme ce problème inquiétant des « déserts médicaux », « un endroit où l’accessibilité à un professionnel de la santé est très difficile, sinon impossible ». Environ sept millions de Français en seraient affectés, soit 12 % de la population. Alors, ici et là, on a mis en place des projets de « grande séduction » et cela semble donner de bons résultats.

Coulon se questionne également sur l’omniprésence de l’anglais dans ce pays de 67 millions d’habitants. À la télévision, 99 % des chansons accompagnant les annonces publicitaires sont en anglais, déplore-t-il, « comme s’il n’y avait pas en français suffisamment de beaux et entraînants refrains à utiliser ». L’usage de l’anglais est aussi en progression dans les magazines, dans les enseignes de commerces et de restaurants, alors que la chaîne de produits de beauté Oh My Cream ! rivalise avec la chaîne de restauration Pizza Pino qui accueille ses clients avec un grand placard : « Make Your Dreams Happen ».

Bref, si vous projetez des vacances en France cet été, cet ouvrage de Jocelyn Coulon, avec inventaire des lieux connus et radioscopie du Français moyen, est tout indiqué.

À LIRE AUSSI

La sous-scolarisation des hommes et le choix de profession des femmes

Photo fournie par Les Presses de l’Université de Montréal

En 75 ans, les femmes ont effectué un grand rattrapage en éducation, aussi bien au Québec que dans le reste du monde. Les inscriptions des femmes à l’université dépassent maintenant celles des hommes, avec 61 % des inscriptions et la diplomation des femmes dépassent également celle des hommes. Mais la performance supérieure des filles se vérifie bien avant, dès la maternelle. Pourquoi ? Les garçons seraient plus sensibles aux perturbations extérieures, et cela dès le fœtus. « Beaucoup se joue dans le ventre des mères », affirme le pédopsychologue Richard E. Tremblay, tandis que l’enseignante Catherine Haeck, spécialiste des questions d’éducation et de santé des enfants, recommande d’intervenir dès la grossesse « pour que les inégalités ne se créent pas. [...] Ces inégalités ne sont justifiables nulle part. » Les garçons sont également plus nombreux à quitter les maisons d’enseignement sans diplôme ni qualification. Il est urgent d’intervenir.

Monde – tome 3 Une odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques

Photo fournie par les Éditions Fidès

Dans ce troisième voyage au cœur de l’expérience de la vie sur terre, Steeven Chapados poursuit son projet d’une encyclopédie à caractère humain, pour mieux connaître le monde complexe dans lequel nous vivons, avec « notre conscience, notre langage, notre sensibilité, nos soucis, nos habitudes de pensée, nos conceptions, développées depuis la toile de fond des grandes religions » et dans un dialogue constant avec les grands génies qui nous ont permis de déchiffrer notre monde : Aristote, Descartes, Thomas d’Aquin, Schopenhauer, Heidegger et Einstein, entre autres, en abordant ici tous ces thèmes sous l’angle de la cosmologie, de la génétique, de l’écologie, de la linguistique, de la communication, de la psychologie et de l’anthropologie. Une odyssée fabuleuse « au cœur des grandes conceptions du Monde ».