Cet été, Marie-Pier Labrecque se donne une mission bien précise : redonner ses lettres de noblesse à Lili St-Cyr dans un spectacle musical basé sur l’ascension de l’icône du burlesque.

Le nom de Lili St-Cyr a beau n’avoir que peu d’écho dans la génération actuelle, la grande dame du burlesque a pourtant laissé une trace indélébile sur la métropole et sa vie nocturne.

C’est en effet à Montréal que l’effeuil-leuse américaine a connu ses années les plus fastes, son nom estampillé en grandes listes des marquises du Théâtre Gayety ou encore au cabaret El Morocco, faisant courir les foules dans les années 1940.

Mais qui était-elle réellement ? La femme derrière le personnage s’est estompée de la mémoire collective. Pour plusieurs, son nom évoque une effeuilleuse parmi tant d’autres, peu se rappelant qu’elle a bouleversé les conventions par son art. Et c’est exactement ce que veut mettre de l’avant Marie-Pier Labrecque en se glissant dans la peau de l’icône burlesque avec Lili St-Cyr – Le spectacle musical.

« J’en savais moi-même très peu sur elle », atteste la comédienne.

« Mais en me plongeant dans son histoire, j’ai découvert un personnage beaucoup plus dense et intéressant que je l’imaginais, mais aussi éminemment moderne. Lili St-Cyr était la Beyoncé de son époque : une femme passée maître dans l’art de la séduction », poursuit-elle.

En effet. La renommée de Lili St-Cyr était à l’époque si étendue que même Marilyn Monroe a retenu ses services pour parfaire son art, souligne Marie-Pier Labrecque.

Montréal brumeux

C’est donc son ascension fulgurante dans un Montréal brumeux et enfumé qu’on suivra dans le spectacle musical puisant à parts égales dans la réalité et dans l’imaginaire de son auteure, Mélissa Cardona.

Certains événements seront donc bel et bien véridiques, mais on y prendra tout de même bon nombre de libertés au nom du divertissement. Un exemple ? Lunou Zucchini y campera le personnage fictif de Sophie Leblanc, une chanteuse de cabaret qui craindra de perdre sa place sous les projecteurs au profit de l’effeuilleuse.

« Les éléments fictifs viennent nourrir l’intrigue. Et en même temps, ils enlèvent le côté didactique ; on veut que les gens apprennent davantage qui était Lili St-Cyr, mais on veut d’abord et avant tout les divertir », précise Marie-Pier Labrecque.

En tournée

Et avant même la toute première représentation du spectacle, on sait déjà que la troupe – incluant également Kathleen Fortin, Maxime Denommée, Roger La Rue et Stéphane Brulotte – passera plusieurs mois dans l’univers de Lili St-Cyr : une tournée s’échelonnera au cours de la prochaine année, les portant sur différentes scènes du Québec.

Et ensuite ? Dur à dire. Mais une chose est certaine : Marie-Pier Labrecque est prête à enfiler les tenues serties de paillettes de Lili St-Cyr encore longtemps.

« C’est un personnage tellement complexe, je sais que je n’en aurai pas encore fait le tour dans la prochaine année », avance-t-elle.

Lili St-Cyr – Le spectacle musical sera présenté à compter du 30 juin 2023 à la Salle Kingsey de Kingsey Falls. Une tournée à travers la province s’amorcera en septembre. L’album du spectacle est quant à lui en vente dès maintenant sur les plateformes.