Mauvaise qualité de l’air à Montréal: la Ville ferme ses installations sportives

La mauvaise qualité de l’air à Montréal causée par les feux de forêt a poussé, dimanche, la Ville à fermer ses installations sportives et à annuler toutes les activités, au moins jusqu'à lundi.

«En raison de la qualité de l’air actuelle sur le territoire de l’agglomération, et en conformité avec les recommandations émises par la Direction régionale de la santé publique, Montréal ferme ses plateaux sportifs (incluant piscines et pataugeoires) et annule ses activités culturelles extérieures jusqu’au 26 juin à midi», peut-on notamment lire dimanche après-midi sur le site de la municipalité.

La Ville de Montréal demande également à la population de privilégier les activités intérieures.