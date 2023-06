Plateformes numériques: indémodables voyages dans le temps

Qu’ils soient éclatés (Retour vers le futur), drôles (Le jour de la marmotte) ou émotifs (Hors du temps), les voyages dans le temps procurent un intérêt sans cesse renouvelé pour les cinéphiles et les téléspectateurs. Mais changer le cours de l’histoire n’est pas une tâche facile et il faut être prêt à tout quand on se paye une excursion dans le passé ou le futur...

Plan B

Toutes les raisons sont bonnes pour retourner dans le passé : sauver son couple, venir en aide à sa fille, prévenir un crime ou empêcher sa mère de prendre le mauvais virage. Mais ce que les personnages principaux de cette série québécoise apprennent à la dure, c’est que le prix à payer pour s’être immiscé dans le destin est beaucoup plus cher que ce qu’offre une carte de crédit. Rétrospectivement, c’est à se demander si le statu quo et le deuil n’auraient pas été de meilleures options...

Les voyageurs du temps (v.o. Travelers)

Changer le moindre détail dans le passé ou le futur peut avoir de graves conséquences. C’est ce que l’on appelle l’effet papillon. Quand la ligne du temps part en vrille, c’est un véritable ouragan de problèmes qui déferle. Les protagonistes de cette série sont, bien malgré eux, des témoins privilégiés, quand une poignée d’entre eux sont possédés par des envahisseurs de l’avenir. La clé de la résolution de cette énigme se joue dans un autre espace-temps, mais encore faut-il survivre assez longtemps pour espérer la découvrir...

Déjà vu

Pour l’amour, plusieurs seraient prêts à faire n’importe quelle folie. Et à Hollywood, plus le geste est grand, plus on le remarque. Celui de Denzel Washington, glissé dans la peau de l’agent secret Doug Carlin, est grandiose. Vedette de ce long métrage de science-fiction, l’homme fait un bond dans le passé pour tenter de sauver des victimes d’une terrible explosion et, par le fait même, celle dont il est tombé amoureux. Son cœur risque de subir de nombreux soubresauts, mais une fois sa mission lancée, il ne s’arrêtera pas.

Timescape : retour aux dinosaures

Poser les yeux sur un vaisseau spatial tout près de chez soi doit être tout un événement. Imaginez le choc que cela peut produire quand on en est témoin enfant. Une joute se dispute alors encore la peur et la curiosité. Chez Jason et Lara, c’est la deuxième qui l’emporte. Après avoir pris place dans l’engin, ils vont le faire fonctionner et retourner à l’ère des dinosaures. Génial, non ? Pas quand on sait qu’un astéroïde va s’abattre sur la Terre. Un long métrage canadien pour toute la famille.

Minuit à Paris (v.o. Midnight in Paris)

Impossible de dire non à une rencontre avec des artistes tels que Hemingway, Picasso et Dali. Impossible d’y rêver, toutefois, car ces monuments de la culture nous ont quittés depuis longtemps. Pourtant, Gil Pender (Owen Wilson), un aspirant écrivain à la recherche d’inspiration, obtient cette chance inouïe grâce à un voyage temporel dans la Ville Lumière. Quand on revit la Belle Époque, il faut en profiter... Ce n’est pas le meilleur film de Woody Allen, mais la fantaisie est émouvante.

