Sortez de la routine avec ces délicieuses côtes de bœuf glacées à la coréenne

Les bouts de côtes courtes sont une coupe typiquement coréenne de bœuf pour la cuisson au BBQ (charbon ou gaz). Ils sont très populaires dans les grills coréens, où ils sont souvent marinés avec du piment gochujang, du gingembre, du tamarin et du sésame. La pâte de piment gochujang est une pâte de piment légèrement fermentée qui donne un goût unique à la marinade; ce côté un peu fumé et sucré est sublime avec le bœuf et avec ce mélange d’ingrédients. Vous voyagerez dès la première bouchée!!!

Bon appétit!

