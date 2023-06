Sur les chemins noirs: Jean Dujardin sur la route de la rédemption

Jean Dujardin venait de terminer la lecture du roman Sur les chemins noirs quand il a été approché par le réalisateur Denis Imbert pour défendre le rôle principal de l’adaptation cinématographique du livre. Autant l’acteur a été captivé par le récit autobiographique de l’écrivain voyageur Sylvain Tesson, autant il n’était pas convaincu par l’idée de porter cette histoire à l’écran...

« Je me demandais ce qu’on allait raconter dans le film, confie Jean Dujardin dans un entretien téléphonique accordé récemment au Journal.

« C’est bien de partir à la découverte des jolis paysages de France. Mais ce que raconte Sylvain Tesson dans son livre, ce sont les chemins noirs, les chemins de la rédemption et de la réparation. Je ne voyais pas trop comment on pouvait adapter ce genre de bouquin. Mais quand j’ai lu le scénario écrit par Denis Imbert et Diastème, j’ai vu qu’il y avait une ligne narratrice qui avait été plutôt bien tracée. Je me suis dit : allons-y, neuf semaines dans la nature, et on trouvera bien notre histoire en la tournant. »

Explorateur et écrivain de renom, Sylvain Tesson s’est inspiré de sa propre histoire pour écrire Sur les chemins noirs, son roman à succès publié en 2016. L’auteur (incarné dans le film par Jean Dujardin) y relate comment il a entrepris de parcourir la France à pied sur 1300 km de sentiers non balisés, peu de temps après avoir été victime d’une chute accidentelle de plusieurs étages qui l’a plongé dans un coma profond.

Pour mettre en images le plus fidèlement possible la nature décrite par Sylvain Tesson dans son livre, Denis Imbert a insisté pour aller tourner son film sur les chemins mêmes parcourus par l’écrivain voyageur, dans des régions isolées et méconnues de la France, comme le Mercantour et le Cantal. Même si le long métrage était scénarisé, Imbert et Jean Dujardin ont laissé autant que possible les imprévus de la nature s’inviter dans le film.

« On n’a pas beaucoup théorisé, explique l’acteur de Brice de Nice, oscarisé en 2012 pour son rôle dans The Artist.

« Ce qu’on voulait, c’était filmer des choses très simples qu’on ne filme pas souvent au cinéma. On me voit simplement en train de marcher, de couper du bois, de faire un feu... Je voulais qu’on ressente dans le film l’eau froide, la chaleur, la sueur, le souffle et le bruit des cailloux. On avait parfois l’impression de tourner un documentaire. »

Besoin d’évasion

Forcément, Jean Dujardin a beaucoup marché pour le tournage du film. Ce défi ne représentait toutefois pas une contrainte pour lui. Au contraire, l’acteur est un adepte de la randonnée pédestre depuis qu’il a été scout, au début de l’adolescence.

« Je marche depuis que j’ai 12 ans et j’ai toujours espéré un film où je pourrais marcher, confie-t-il. Quand j’ai lu le scénario de l’adaptation du roman, je me suis dit : “C’est super, il y a tout. Il y a la rédemption, il y a le voyage...” Il y avait beaucoup de choses qui résonnaient en moi. Je pense qu’on a tous en nous ce besoin et ce fantasme d’évasion. »

Autre point commun avec le héros du film : Jean Dujardin aime prendre son temps dans la vie. Entre chaque projet, l’acteur de 51 ans s’assure de prendre le temps nécessaire pour lire le bon scénario et bien le préparer.

« C’est l’avantage de la notoriété, souligne-t-il avant d’ajouter qu’il n’aime pas particulièrement le mot “notoriété”.

« Je me laisse toujours beaucoup de temps entre les films, parce que sinon, je n’y arrive pas. Et puis j’aime l’équilibre que cela me procure entre ma vie artistique et ma vie d’homme. Je ne sais pas combien de temps on me donne dans ma vie. J’aimerais bien pouvoir vivre le plus vieux possible, mais comme je ne connais pas mon avenir, je veux pouvoir bien choisir mes moments. Je ne veux pas me réveiller pour rien et je ne veux pas me réveiller dans le stress. Et en termes de notoriété, j’ai été très gâté déjà. Je n’ai plus besoin de chercher autre chose que de vivre et me sentir bien. »

►Sur les chemins noirs prend l’affiche le 30 juin.