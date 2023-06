Documentaire jeunesse: ton ancêtre est un singe... mais aussi un poisson!

Les créateurs de la série La préhistoire du Québec unissent à nouveau leur passion pour la science et l’histoire, afin de présenter le documentaire jeunesse Ton ancêtre est un poisson ! Patrick Couture et Martin PM expliquent pourquoi l’évolution humaine est une curieuse aventure...

Ton ancêtre est un poisson !... C’est un titre qui attire beaucoup l’attention ! Pourquoi ce titre ?

Patrick Couture : Dire que ton ancêtre est un singe est un cliché qui a été dit, redit et redit... Tandis que de reculer un peu plus loin et de dire que ton ancêtre est un poisson, ça, ça saisit. Ce documentaire jeunesse, c’est un morceau du casse-tête qu’est la question fondamentale « Qui suis-je ? ».

D’où vous est venue l’idée pour ce nouveau documentaire jeunesse ?

P. C. : J’avais le goût d’aborder une question vraiment importante qui intrigue énormément les enfants : l’évolution humaine. On devait donc sortir de nos « frontières » établies avec notre série sur la préhistoire du Québec, bien qu’il y ait des petits liens québécois, entre autres notre fameux poisson qui commence à avoir des nageoires osseuses. Eh bien, on l’a retrouvé au Québec ! Cependant, le cœur de l’évolution humaine, c’est en Afrique.

Photo fournie par Anabel Cossette-Civitella

Pour les illustrations, de quoi on s’inspire pour créer les images de ce type d’ouvrage ?

Martin PM : Je suis biologiste de formation et j’ai étudié en écologie, donc ce sont des questions qui me rejoignent directement aussi et qui m’intéressent. Pour moi, l’idée, quand je fais des illustrations, c’est d’avoir des images fortes qui aident à se rappeler le propos véhiculé.

L’histoire, la science et l’humour : c’est un trio gagnant, selon vous ?

M. PM : Oui. L’humour est une manière de faire décomplexer les gens et de les faire entrer dans un univers scientifique, sans trop leur faire peur. Mon idée était de créer des saynètes qui n’ont pas nécessairement de lien les unes avec les autres. De plus jouer sur les situations.

Photo fournie par les Éditions Fides

Dans quelle période de la préhistoire auriez-vous aimé vivre ?

P. C. : On s’est construit des sociétés artificielles modernes, mais notre biologie et notre psychologie évoluent tellement lentement qu’on n’est pas adapté, en réalité, au monde qu’on a créé. Physiquement et psychologiquement, on serait bien plus heureux et mieux adapté à une vie de chasseur et cueilleur en Afrique, il y a 20 000 ans ! Je choisirais probablement d’aller vivre avec nos ancêtres, il y a 20 000 ans. Il y aurait des inconforts physiques, mais comme être humain, je pense qu’on s’épanouirait plus dans un milieu comme celui-là !

M. PM : Le scorpion de mer, les crustacés bizarres ; j’aimerais faire un grand voyage pour voir toute la panoplie de ce qui a existé. Je serais aussi curieux de voir l’évolution des forêts et de la végétation, à travers le temps. Je ferais une grosse expédition à travers la faune et la flore pré et post-dinosaures.