Un exploit et une victoire pour George Springer et les Jays

Le voltigeur des Blue Jays de Toronto George Springer a réussi son 55e circuit en carrière à titre de premier frappeur dans un gain de 12 à 1 sur les Athletics d'Oakland, dimanche après-midi, au Rogers Centre.

Le vétéran a ainsi pris le deuxième rang de l’histoire du baseball majeur pour cette statistique. Seulement Rickey Henderson a fait mieux que lui. Le membre du Temple de la renommée du baseball a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain dans une telle situation à 81 reprises.

Springer a étiré les bras sur une offrande de Luis Medina et la balle a atterri 392 pieds plus loin. C’était son 11e circuit de la présente campagne.

L’athlète de 33 ans ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a aussi produit un point sur un ballon sacrifice en sixième manche.

Ayant frappé des coups de circuit à ses deux dernières sorties, Vladimir Guerrero fils n’a pas été en mesure de prolonger son heureuse séquence. Il a tout de même produit un point et foulé la plaque deux fois. Cavan Biggio s’est quant à lui démarqué avec une bombe de trois points en huitième.

Sur la butte, le partant des Jays Yusei Kikuchi (7-2) a connu une excellente sortie. Il a accordé seulement un point et deux coups sûrs en sept manches de boulot, en plus de passer huit rivaux dans la mitaine. Medina (1-7) a donné quatre points, trois frappes en lieu sûr et sept buts sur balles en cinq engagements.

En vertu de leur gain du jour, les Blue Jays ont remporté la série de trois matchs contre les A’s au compte de 2 à 1. Le club de la Ville reine a dorénavant rendez-vous avec les Giants de San Francisco, qui seront en sol canadien pour trois duels. Le premier d’entre eux se déroulera mardi.