Un nombre record de réfugiés dans le monde

Près de 108,5 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde en 2022. Sur ce nombre, plus d’un individu sur trois est un réfugié.

Ce sont plus de 35,3 millions de réfugiés qui ont été enregistrés dans le monde, selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies (UNHCR) pour les réfugiés. Ceux qui sont déplacés de force tout en restant dans leur propre pays sont nombreux avec plus de 65 millions. Cela représente plus d’une personne sur deux.

Le rapport enregistre aussi 5,4 millions de demandeurs d’asile, puis 5,2 millions de personnes en quête de protection internationale.

Cela constitue donc plus d’une personne sur 74 qui serait déplacée de force dans le monde.

Les raisons qui expliquent l’augmentation sont diverses: on y compte les persécutions, les conflits, les violations des droits de l’homme et des événements troublant gravement l’ordre public.

La guerre en Ukraine, qui a débuté en février 2022, jouerait toutefois un grand rôle dans ce record.

Plus de la moitié des individus déplacés de force (52 %) proviendraient de seulement trois pays: soit la Syrie, l’Ukraine et l’Afghanistan. Les nombreux conflits et guerres sont au cœur de ces vagues de réfugiés.

Ces statistiques présentent une augmentation de 19 millions en comparaison à 2021, un chiffre plus élevé que la population de certains pays, comme les Pays-Bas et la Somalie.

Selon un rapport de l’UNICEF, 43,3 millions d’enfants ont été déplacés de force en 2023. Cela représente un nombre plus important que la population entière du Canada, a rapporté CTV News.

Des pays prêts à les accueillir

Bien que ce soient les États-Unis qui ont reçu le plus de demandes d’applications de réfugiés en 2022 - plus de 730 000 - ce sont en général les pays voisins qui en acceptent le plus. Selon le rapport de l’UNHCR, plus de 70 % des réfugiés se sauvent chez leurs pays voisins.

La Turquie est le pays le plus convivial avec plus de 3,6 millions de réfugiés admis en 2022. L’Iran, la Colombie, l’Allemagne et le Pakistan sont d’autres pays avec de grandes capacités d’accueil.

Selon les données du rapport, les pays à faible revenu, ou à revenu moyen, sont les plus accueillants. Près d’un réfugié sur quatre se dirige vers l’un de ces pays qui correspondent avec ces catégories économiques.

Les estimations globales de l’UNHCR rapportent que le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile aurait atteint 35,4 millions à la fin du mois de mai 2023.

Les trois principales nationalités des réfugiés

Syrie : 6,5 millions

Ukraine : 5,6 millions

Afghanistan : 5,6 millions