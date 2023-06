Vladimir Guerrero fils a souligné la fête nationale du Québec avec un circuit

TORONTO – Plakata! Vladimir Guerrero fils a célébré la fête nationale du Québec à sa manière en frappant un circuit dans une victoire des Blue Jays, le samedi 24 juin à Toronto, contre les Athletics d'Oakland.

Rencontré à quelques heures du début de ce match, il avait bien voulu se prêter au jeu en déclarant à la caméra: «Bonjour Québec!»

Vladimir Guerrero fils avait un petit pour les Québécois, samedi à Toronto, pour la Fête nationale du Québec.

Guerrero fils se dirigeait donc vers le vestiaire des Jays après avoir terminé son échauffement au bâton. Il avait évidemment profité de celui-ci pour claquer de nombreuses balles dans les gradins du champ extérieur. Plakata sur plakata.

Car s’il est né à Montréal en 1999, époque où son célèbre père portait les couleurs des Expos, Junior a d’abord ce sang dominicain qui lui coule dans les veines. Il n'utilise pas le mot «circuit»... Home run, oui. Plakata? Il en fait largement la promotion.

Jamais sans Tito

Malgré tout, son attachement envers le Québec demeure indéniable. Informé quant à une demande d’entrevue avec un journaliste venu de Montréal, Guerrero fils a accepté avec un franc sourire. L’entretien, dans l’abri des joueurs des Jays, s’est déroulé en anglais et en espagnol, avec la participation de l’interprète Hector «Tito» Lebron.

«Vlad parle très bien en anglais, mais il se tourne vers moi pour les entrevues avec les journalistes pour être certain d’utiliser les bons mots. Ça lui évite d’être mal cité», explique Lebron.

Pour l’avant-match, Guerrero fils portait par ailleurs un tee-shirt affichant un drapeau dominicain et l’inscription «Mr. 91». Après moult recherches, on a pu conclure que ce surnom est le sien et fait référence aux 91 longues balles frappées durant le concours de circuits à Cleveland, en 2019, en marge du Match des étoiles.

Amateur de poutine

Comment peut-on maintenant prouver un attachement véritable pour le Québec?

«Mon plat préféré provenant du Canada est la poutine, a-t-il lancé, en riant. J’étais très jeune quand j’ai quitté Montréal [4 ans, NDLR], je n’ai donc que très peu de souvenirs, mais je peux assurer que je suis un amateur de poutine.»

Même si les casquettes ou les jerseys des Expos se perdent parmi ceux des Blue Jays dans la foule du Rogers Centre, Guerrero fils avoue trouver ça «toujours cool» chaque fois qu’il en aperçoit.

«Les Expos demeurent la première équipe ayant offert une opportunité à mon père de jouer dans le baseball majeur, a-t-il noté. Évidemment, ça me procure des émotions, d’autant plus que je suis né à Montréal.»

Il a autant d’affection pour son propre destin lié directement à Toronto.

«J’étais encore jeune quand j’ai conclu une première entente avec les Blue Jays, a-t-il rappelé, lui qui avait obtenu un boni de signature de 3,9 millions $ en juillet 2015, alors qu’il n’avait que 16 ans. Je remercie Dieu de m’avoir donné la chance de réaliser mon rêve et de jouer au baseball professionnel. Je suis aussi heureux que ce soit pour les Blue Jays, au Canada, là où je suis né.»

Véritable bénédiction

Même à Toronto, Junior conserve tout près ses racines dominicaines, tandis qu’il profite des talents culinaires de sa grand-mère paternelle, Altagracia Alvino. Celle-ci cuisine aussi pour les autres joueurs des Jays et parfois même pour certains adversaires originaires de la République dominicaine.

«C’est une bénédiction d’avoir encore ma grand-mère qui cuisine pour moi et pour l’équipe», a reconnu Guerrero fils.

La grande question: préfères-tu la nourriture de ta grand-maman ou la poutine?

«Les plats de ma grand-mère, sans aucun doute, mais encore une fois, je répète: mon plat favori au Canada est vraiment la poutine.»

Vladimir. Poutine. Une étrange combinaison.

N’ayant réussi aucun circuit à ses 31 premiers matchs de la saison à domicile, Vladimir Guerrero fils en a obtenu deux en autant de jours contre les Athletics d'Oakland vendredi et samedi, au Rogers Centre.

L’organisation des Blue Jays soulignera officiellement la fête du Canada le samedi 1er juillet, à Toronto. Pour ce futur match contre les Red Sox de Boston, des chapeaux de paille seront aussi distribués à l’entrée.

Junior avec l’équipe canadienne un jour?

TORONTO - Même s’il s’agit, à proprement dit, d’une partie de son boulot chez les Blue Jays, l’interprète Hector «Tito» Lebron ne parlera jamais pour Vladimir Guerrero fils. Il confie toutefois qu’il ne serait pas tellement étonné si Junior devait représenter un jour le Canada lors d’une compétition internationale.

«Son premier choix est évidemment la République dominicaine, mais Guerrero fils pourrait aussi porter fièrement les couleurs de l’équipe canadienne», a-t-il avancé.

Benoît Rioux

Pour la plus récente Classique mondiale de baseball, le célèbre joueur de baseball avait en effet choisi d’évoluer avec les Dominicains. Une légère blessure au genou droit l’avait toutefois empêché de participer au tournoi.

Dans l'uniforme du Canada en fin de carrière? Qui sait?

Un ancien coéquipier québécois

Âgé de 45 ans, Tito utilise rapidement le mot «humble» au moment de qualifier Guerrero fils. Il adore ainsi travailler auprès du jeune homme de 24 ans. Dans son cas, Lebron est natif de Porto Rico. Il a joué dans les ligues mineures pendant quelques années, notamment de 1997 à 1999, avec l’organisation des Devil Rays de Tampa Bay. C’était à l’époque où le Québécois Pierre-Luc Laforest, à ses débuts professionnels, évoluait encore au troisième but, avant d’être converti en receveur. Lebron en garde de très bons souvenirs, principalement au niveau A chez les RiverDogs de Charleston, où un certain Charlie Motoyo était par ailleurs le gérant.

«En raison de Laforest, dont le nom avait un petit «a» et un «F» majuscule au dos du chandail [LaForest], l’équipe avait inscrit mon nom avec un «e» minuscule et un gros «B» [LeBron]. C’était une erreur, mais je l’avais gardé comme ça, je trouvais que ça faisait beau», s’est souvenu Tito, amusé.