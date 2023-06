Voici les trois meilleurs burgers de poulet surgelés

La semaine dernière, les galettes à base de viande rouge ont fait l’objet d’un banc d’essai. Cette semaine, mon analyse porte sur les galettes de poulet. Représentent-elles de meilleurs choix ?

Mon analyse

Onze choix de burgers surgelés au poulet ont fait l’objet du banc d’essai.

La portion d’une galette a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion d’une galette (83 à 142 g) apporte :

Entre 120 et 260 calories

Entre 7 et 14 g de lipides dont entre 1 et 2,5 g de gras saturés

Entre 0 et 24 g de glucides

Entre 0 et 3 g de fibres

Entre 0 et 2 g de sucres

Entre 10 et 27 g de protéines

Entre 210 et 480 mg de sodiums

LES BONS CHOIX

Les burgers de poulet non panés de Flamingo offrent une belle valeur nutritive.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une portion de 100 g (une galette) contient 120 calories, 7 g de lipides dont 2 g de gras saturés, 14 g de protéines et 210 mg de sodium, soit la teneur la plus faible en sodium du banc d’essai. Ces galettes présentent également une liste des ingrédients épurée.

Parmi les meilleures options, on trouve également les burgers de poulet extra maigre de Compliments Équilibre.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 142 g fournit 180 calories, 10 g de lipides dont 1,5 g de gras saturés, 24 g de protéines et 340 mg de sodium, soit des valeurs nutritionnelles plus intéressantes que la moyenne des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients est simple.

Les burgers de poulet Le Choix du Président font aussi partie des meilleurs choix.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 142 g apporte 230 calories, 12 g de lipides dont 2,5 g de gras saturés, 27 g de protéines et 350 mg de sodium. Ces galettes sont donc les plus riches en protéines et parmi les moins riches en sodium du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est courte et simple.

LES COMPROMIS

Les compromis incluent les burgers de poulet de Selection.

Photo fournie par Isabelle Huot

Ces galettes ont des valeurs nutritives similaires à la moyenne puisqu’une galette de 100 g fournit 220 calories, 10 g de lipides dont 2 g de gras saturés et 320 mg de sodium. Toutefois, elles contiennent un peu moins de protéines (12 g) que la moyenne (15 g) des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients présente quelques additifs alimentaires (ex. : chlorure de potassium, gomme de guar).

Les burgers de poulet panés de Compliments se trouvent également parmi les compromis.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 98 g apporte 240 calories, 13 g de lipides dont 1,5 g de gras saturés, 11 g de protéines et 380 mg de sodium. Ces burgers contiennent donc moins de gras saturés que la moyenne, mais également moins de protéines. En revanche, la liste des ingrédients est simple et sans additif.

Enfin, parmi les compromis il y a aussi les burgers de poulet de Maple Leaf Prime.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 83 g contient 190 calories, 9 g de lipides dont 2 g de gras saturés, 11 g de protéines et 390 mg de sodium, soit des valeurs nutritives similaires à la moyenne des produits analysés sauf pour les protéines et le sodium. Toutefois, la liste des ingrédients est plutôt simple.

LES MOINS BONS CHOIX

Les burgers de poulet panés style pub de Janes sont une moins bonne option.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une portion de 88 g (une galette) contient 220 calories, 11 g de lipides dont 1,5 g de gras saturés, 10 g de protéines et 460 mg de sodium. Ces burgers sont donc les moins riches en protéines et parmi les plus riches en sodium du banc d’essai. Toutefois, la liste des ingrédients est plutôt simple.

Enfin, les moins bons choix incluent les burgers de poulet panés de Valeur Plus.

Photo fournie par Isabelle Huot

Une galette de 110 g fournit 260 calories, 13 g de lipides dont 1 g de gras saturés, 11 g de protéines et 480 mg de sodium. Ce produit présente donc la teneur la plus élevée en sodium du banc d’essai et une quantité de protéines inférieure à la moyenne. De plus, la liste des ingrédients est longue et contient de l’huile de palme modifiée et de la gomme de guar, un additif alimentaire utilisé comme épaississant.

Bœuf ou poulet ?

En comparant les valeurs moyennes pour les burgers de viande rouge (essentiellement bœuf) et de volaille, on ne peut que constater que les burgers de poulet sont plus intéressants. Ils sont moins caloriques, moins gras, moins riches en gras saturés et en sodium que les burgers de viande rouge. Qu’en est-il des burgers de poissons et végétariens ? On s’y attarde au cours des prochaines semaines.

BURGERS VIANDE ROUGE (1 galette = 85 à 200 g)

Nutriment Moyenne Min Max

Calories (kcal) 355 170 150

Gras total (g) 27 9 42

Gras saturés (g) 11 4 18

Protéines (g) 25 15 40

Sodium (mg) 512 85 1380

BURGERS POULET (1 galette = 83 à 142 g)

Nutriment Moyenne Min Max

Calories (kcal) 208 120 260

Gras total (g) 11 7 14

Gras saturés (g) 2 1 2,5

Protéines (g) 15 10 27

Sodium (mg) 364 210 480

►Pour d’autres conseils en nutrition, visitez mon blogue : isabellehuot.com