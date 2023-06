DEL DUCHETTO

MARTINEAU, Marie-Rose



Maman aura consacré sa vie entière à sa famille. Dotée de facultés exceptionnelles, elle aurait excellé dans n'importe quelle carrière professionnelle. Elle aura plutôt choisi de consacrer toutes ses énergies, son travail, son amour et sa tendresse pour ses enfants et son mari.Arrivée de la campagne québécoise au début des années cinquante, c'est dans la grande métropole de l'époque qu'elle rencontre l'amour de sa vie - ce jeune italien aux cheveux bouclés du nom de Rocco tout juste arrivé de son pays natal. De leur union en 1954 sont nés neuf enfants, douze petits-enfants et six arrière-petits-enfants.Maman nous a quittés paisiblement lundi soir le 19 juin 2023. Outre l'amour de sa vie, feu Rocco Del Duchetto, elle laisse dans le deuil ses enfants Katia, Carlo (Carole Camiré), Silvia, Marco (Christiane Poirier), feu Dany, Diane, Stefano, feu Gino, Pierre, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et nombreux amis et connaissances.La famille sera heureuse de vous recevoir au complexe funéraire :jeudi le 29 juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi matin dès 10h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 30 juin 2023, à 13h en l'église St-Gilbert, 5420 rue des Angevins.