Après une année «très difficile», un baume pour Kristopher Letang... et toute sa famille

NASHVILLE | Kristopher Letang a fait son entrée sur le tapis rouge du Bridgestone Arena aux côtés de sa femme Catherine et de leurs deux enfants, Alexander et Victoria.

• À lire aussi: Soirées des trophées de la LNH: Deux joueurs québécois récompensés

• À lire aussi: Une rencontre émotive pour Pierre-Olivier Joseph à Nashville avec un héros d'enfance

• À lire aussi: Un sixième Selke pour Patrice Bergeron, dans l'incertitude pour son avenir

Si la petite Victoria aimait mieux regarder le décor de la petite pièce, Alexander se déplaçait d’une entrevue à l’autre avec son père.

« Il est encore mieux habillé que moi et pour ça, je dois remercier ma femme », a lancé avec le sourire le défenseur des Penguins en parlant de fiston qui portait un complet beige, comparativement à un smoking pour lui-même.

Récompense après une épreuve

Deux heures après ce passage devant les médias, Letang a grimpé sur une scène plus importante pour recevoir le trophée Bill-Masterton, qui récompense la persévérance, l’esprit sportif et l’engagement envers son sport.

Getty Images via AFP

« C’est le fun, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et les gens qui m’ont soutenu et aidé à passer à travers toutes ces choses-là, a raconté Letang. En même temps, c’est un trophée qui est souvent lié à un joueur qui a passé une épreuve. Il y a beaucoup de joueurs qui le méritent autant que moi. C’est un trophée qui est spécial, surtout pour la famille. »

« Je ne mentirai pas, j’ai toujours rêvé de gagner un trophée, mais je ne rêvais pas de celui-là, a-t-il souligné une fois sur la scène. Ça signifie qu’il y a eu de mauvaises nouvelles. Mais ça me permet de prouver à mes enfants que je n’abandonne jamais. »

Du courage

Parmi les épreuves rencontrées, Letang a surmonté un accident vasculaire cérébrale (AVC) et le décès de son père, Claude Fouquet, le 31 décembre.

Getty Images via AFP

« Émotionnellement, c’était très difficile cette année, a-t-il reconnu. Ce n’était pas la première année comme ça pour moi. C’est beaucoup de stress, surtout pour la famille. Si j’étais célibataire et sans enfant, ce serait différent. Mais quand tu as une famille, il y a plusieurs choses dans l’équation. Ça prend énormément de soutient. J’ai pu revenir au jeu et être capable de jouer au hockey. »

Âgé 35 ans lors de l’incident du 28 novembre, Letang en était déjà à un deuxième accident vasculaire cérébrale. S’il avait manqué un peu plus de deux mois en 2014, le défenseur a retrouvé sa place avec les Penguins moins de deux semaines après cet autre incident inquiétant, manquant seulement cinq rencontres.

Clayton Keller, des Coyotes de l’Arizona, et Alex Stalock, des Blackhawks de Chicago, étaient les deux autres finalistes pour le Bill-Masterton.