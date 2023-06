«Boule de feu»: un jeune homme perd la vie dans une montgolfière en flammes

Un jeune homme dans la vingtaine aurait perdu la vie dimanche à bord d’une montgolfière qui se serait enflammée avant de tomber vers le sol «comme une roche», selon des témoins de la scène.

«Soudainement, il y a eu un flash et ce qui semblait être une boule de feu venant d’une montgolfière bleue, et elle est tombée comme une roche. Ma femme a entendu un cri terrible et ensuite, le silence», aurait confié un témoin de la scène au «Mirror», selon ce qu’a rapporté «The Independent» dimanche.

C’est vers 6 h 20 dimanche matin que la police de Mercia Ouest aurait reçu un appel au sujet d’une montgolfière qui se serait «dégonflée» avant de chuter au sol, à Worcestershire au Royaume-Uni, a relaté un porte-parole du corps policier au média britannique.

«La montgolfière est tombée au sol dans un champ près de la route Holt Fleet, près de Ombersley Court. Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux et malheureusement, un homme a été déclaré mort par les paramédics», aurait poursuivi le porte-parole.

Durant la fin de semaine, se tenait le tout premier festival de montgolfière de Worcester, même s’il semblerait que l’incident serait survenu en dehors du cadre de festival, selon un représentant.

«Il y a eu un incident ce matin, sous enquête, mais ce n’était pas le festival. C’était indépendant. Le festival a terminé hier soir, ce n’était pas connecté», aurait-il poursuivi.

Une enquête a été ouverte par la direction des enquêtes sur les accidents aériens, selon «The Independent».