«Ç’a été quand même miraculeux»: une mère de trois enfants a combattu contre toute attente un cancer du poumon avancé

Une mère de trois jeunes enfants de Montréal peut maintenant profiter de précieux moments en famille après avoir combattu contre toute attente un cancer du poumon avancé, qui s’attaquait déjà à ses os.

« Ç’a été quand même miraculeux [...] J’ai fêté mes 40 ans et nous étions tous très émus que je puisse être là », souffle Anne-Marie Ladouceur, retenant ses sanglots.

Après l’accouchement

Car, il y a seulement deux ans, elle redoutait le pire. À peine quelques jours après avoir donné naissance à son troisième enfant, elle se fracturait une hanche lors d’un faux mouvement.

Elle éprouvait des douleurs depuis des mois sans en connaître la cause. Ensuite, c’est son bras droit qu’elle a fracturé.

Les radiographies ont révélé des métastases qui détruisaient ses os. Il fallait ensuite trouver d’où provenait la tumeur.

Un cancer avancé, de stade 4, se cachait dans ses poumons. Autant ses médecins qu’elle étaient sous le choc.

« C’est le cancer le plus meurtrier, quand j’ai tout lu ça après, c’était très paniquant », confie la mère de famille, aussi chercheuse en biologie moléculaire.

Elle a d’abord dû être opérée au bras, avec des tiges de métal et un ciment osseux, pour réparer les dégâts des métastases. Cependant, elle a perdu l’usage de son épaule.

Une biopsie a aussi révélé que son cancer du poumon était porteur d’une mutation, dite du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Et depuis quelques années, des médicaments ont été spécialement conçus contre ce type de cancer.

Elle prend ainsi chaque jour un comprimé de Tagrisso. Sa tumeur a énormément régressé et, ce printemps, elle a été opérée pour la retirer complètement, coupant environ 10 % de son poumon.

Plus aucune trace

« En ce moment, je n’ai plus de trace de cancer, mais ça peut revenir n’importe quand [...] On fait des suivis serrés », explique Mme Ladouceur, qui n’ose pas encore se projeter dans l’avenir, malgré son optimisme.

Elle n’a fait que deux traitements de chimiothérapie, son corps réagissant très mal.

Néanmoins, cette mère, qui se demandait il y a à peine deux ans si elle verrait ses trois enfants grandir, profite de chaque moment à leurs côtés.

« Je suis toujours dans le jour le jour. C’est difficile, mon conjoint et moi sommes souvent épuisés, mais on essaye de vivre dans le moment présent », dit-elle, remerciant aussi ses proches pour toute l’aide reçue.

« Ça augure bien »

Le chirurgien de l’équipe d’orthopédie-oncologie au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le Dr Robert Turcotte, souligne qu’il y a seulement quelques années, des cas avancés comme celui de Mme Ladouceur ne permettaient que trois mois de survie en moyenne.

« [Son exemple] défie ce qu’on pouvait faire avant, et ça augure bien », indique le spécialiste qui l’a soignée. De nouveaux médicaments permettent des survies prolongées ou même des guérisons, poursuit-il.

C’est crucial, car le Dr Turcotte et ses collègues s’inquiètent de voir de plus en plus de cancers du poumon chez des patients non-fumeurs et parfois jeunes.

« Il existe une idée fausse selon laquelle le cancer du poumon n'est observé que chez les fumeurs plus âgés », renchérit la pneumologue Linda Ofiara, d’où l’importance des thérapies ciblées.

Par ailleurs, le CUSM et le CHUM ont collaboré à un essai clinique pour traiter la forme la plus fréquente du cancer du poumon, montrant une amélioration de 50 %, selon l’analyse publiée dans le New England Journal of Medecine. Ils ont jumelé un médicament d’immunothérapie à une chimiothérapie avant une chirurgie, puis à nouveau après, pour ralentir la progression et la récidive du cancer.