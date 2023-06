De Vancouver à Lévis à vélo: il amasse plus de 25 000$ pour l’Ukraine, son pays d’origine

Un jeune Ukrainien vivant au Québec a réussi, non sans difficultés, sa traversée du Canada en vélo afin d’amasser des fonds pour la reconstruction de son pays natal. Il est de retour à la maison après 54 jours avec le sentiment du devoir accompli.

CATHERINE BOUCHARD

Le Journal de Québec

Dariy Khrystyuk, 23 ans, est arrivé samedi dernier à Lévis, après plus de 5500 km parcourus sur son vélo. Il avait prévu les intempéries, les possibles bris de vélo et la fatigue, mais pas les impacts des feux de forêt et une interminable gastro en cours de route.

«J’avais un peu sous-estimé quelques aspects du défi, surtout l’aspect physique. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, tant mentalement que physiquement», lance d’entrée de jeu Dariy.

Le parcours entre son point de départ, Vancouver, et Lévis était rempli de paysages à couper le souffle, mais certaines portions de route ont été plus pénibles.

«Les prairies, ç’a été difficile. C’est comme un gros désert avec peu de divertissement visuel. Je n’ai jamais eu le vent dans le dos dans les Prairies, ç’a été pénible. T’es seul avec toi-même et tout ce qui fait mal», poursuit le jeune homme.

Les montagnes au nord de l’Ontario lui ont également soutiré beaucoup d’énergie, du peu qui lui restait après plusieurs milliers de kilomètres à rouler à vélo. Il a songé à abandonner le reste du périple, mais les difficultés auxquelles sont confrontés les Ukrainiens depuis près d’un an et demi lui ont donné la force de poursuivre.

Boucane et gastro

Dariy avait prévu une semaine de repos, en mi-parcours. Toutefois, la boucane des feux de forêt et une gastro qui a duré une semaine l’ont obligé à s’arrêter pendant deux semaines à Régina, en Saskatchewan. La vibration de la chaussée parfois en mauvais état lui a aussi causé des problèmes de tunnel carpien à la main droite.

Malgré tout, il a repris son vélo pour parcourir les kilomètres restants.

«Physiquement, c’était plus difficile, car j’étais toujours en train de rattraper le retard», explique-t-il.

À l’origine, Dariy avait prévu dormir dans une tente tout le long du périple. Toutefois, le voyage a pris une tournure différente à son arrivée à Calgary, où une centaine de personnes l’attendaient. Il a fait plein de rencontres et ce réseau lui a permis d’être hébergé confortablement pour le reste du périple.

Outre le défi physique, le jeune homme a relevé un autre défi, soit celui d’amasser plus de 25 000$. L’objectif de base était 5300$, soit 1$ par kilomètres.

Ce voyage a également été payant au point de vue personnel.

«C’est très thérapeutique ou méditatif. La plupart du temps, j’étais seul, donc j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et essayer de combattre certains problèmes que j’avais, explique Dariy. Au début, j’avais beaucoup d’intolérance au vent. J’étais très émotif. Pendant le voyage, j’ai appris à l’accepter. [J’ai appris] à accepter ce qui est incontrôlable et à m’adapter en fonction de ces variables.»

Un défi d’envergure

2 mai: départ de Vancouver

23 juin: arrivée à Lévis

Distance parcourue: 5547 kilomètres

Fonds amassés: un peu plus de 25 000$. L’argent servira à la reconstruction de son pays.