Dubois et les Kings: Rob Blake en meilleure position que Kent Hughes

NASHVILLE | Les Kings de Los Angeles ont de grandes chances de gagner la course pour Pierre-Luc Dubois. Une source près du dossier a confirmé au Journal que les négociations restent intenses entre les Jets et les Kings ainsi qu’avec le clan Dubois pour une prolongation de contrat.

Mais il n’y a pas encore une annonce officielle. La fumée blanche ne s’est pas encore échappée de la grouillante rue Broadway de Nashville, là où les groupes country chantaient déjà des classiques à 10 h, lundi matin. Et le Canadien de Montréal n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Même si le bruit résonne plus fort avec les Kings, Kent Hughes pourrait toujours rebondir pour convaincre Cheveldayoff d’ici les prochaines heures. Il n’y a rien d’impossible. Arpon Basu, du site The Athletic, a relayé cette information le premier. Le Journal a également reçu le même son de cloche.

Les Jets n’ont pas le choix d’échanger Dubois. Kevin Cheveldayoff, le directeur général, fera le bonheur de son joueur de centre en lui trouvant une nouvelle destination, répondant ainsi à sa demande pour une transaction.

Selon David Pagnotta, du site The Fourth Period, les Kings ont déposé une offre sérieuse pour acquérir Dubois. Gabriel Vilardi – le 11e choix au total au repêchage de 2017 – et l’ailier Alex Iafallo déménageraient à Winnipeg.

«J’entends les deux mêmes noms», a indiqué une source près des Kings sous couvert d'anonymat.

Vilardi, 23 ans, a connu sa meilleure saison dans la LNH l’an dernier avec 41 points (23 buts, 17 passes) en 63 matchs. Iafallo, 29 ans, a quant à lui récolté 36 points (14 buts, 22 passes) en 59 matchs.

Sur le plan financier, Vilardi aura besoin de négocier un nouveau contrat, alors qu'Iafallo gagnera quatre millions jusqu’en 2024-2025.

Rob Blake libérerait ainsi deux contrats afin de se créer de l’espace pour une prolongation de contrat avec Dubois.

Plusieurs avantages pour les Kings

Le possible départ de Dubois pour Los Angeles détruirait le rêve de plusieurs partisans du Canadien qui l’imaginaient à Montréal. Avec Dubois, le CH aurait accéléré son processus de reconstruction. Mais à condition de ne pas se déshabiller pour l’obtenir.

Les Jets avaient déjà dévoilé leur jeu. Ils recherchaient des joueurs établis pour remplacer Dubois et non pas uniquement des choix au repêchage ou des espoirs. Quand on analyse la proposition des Kings, on peut présumer ce que Cheveldayoff exigeait du côté de Montréal. C’est possible de croire qu’il visait Kirby Dach.

Kent Hughes n’a pas intérêt à sacrifier Dach pour remporter le derby Dubois. Âgé de 22 ans, il a le potentiel de s’établir comme un bon deuxième centre ou un ailier droit au sein du premier trio, et il gagne un salaire raisonnable de 3,363 millions jusqu’en 2025-2026.

De la relève pour Kopitar

Les Kings ont des ambitions différentes. À Los Angeles, on veut gagner maintenant. Dubois s’inscrirait donc dans ce désir de se rapprocher d’une équipe prétendante à la coupe Stanley. Pour le centre de 25 ans, c’est plus attrayant qu’une équipe toujours en reconstruction.

Getty Images via AFP

Au centre, les Kings miseraient sur trois chevaux de course en Anze Kopitar, Dubois et Phillip Danault.

Pour la vision du futur, Dubois pourrait prendre le relais de Kopitar, qui jouera la dernière saison d’un lucratif pacte de 80 millions et huit ans.

À 35 ans, Kopitar n’a pas encore trop ralenti, mais ce jour arrivera. L’an dernier, le capitaine des Kings a encore mené les siens avec 74 points (28 buts, 46 passes) en 82 matchs. Après la saison 2023-2024, le Slovène risque de vouloir poursuivre son aventure en Californie, mais il acceptera un salaire moindre que ses 10 millions.