EN VIDÉO | Une croisière frappée par une violente tempête en Floride

Une croisière qui devait être amusante et relaxante est devenue subitement très inquiétante pour les passagers lorsque leur navire, le Indépendance of the Seas, a été frappé par une violente tempête vendredi dernier.

De nombreux vacanciers profitaient de beau temps sur le pont où se trouve la piscine lorsque le temps a brusquement changé.

Le navire de croisière propriété de Royal Caribbean n’était pas en mer : il était amarré à Port Canaveral en Floride, rapporte Newsweek.

C’est vers 16 heures que la tempête s’est levée.

Les bourrasques de vent étaient si violentes qu’elles ont projeté du mobilier dans les airs et soufflé des passagers qui se déplaçaient sur le pont.

Une chaise longue est même tombée sur une poussette, dans laquelle heureusement il n’y avait pas d’enfant.

Les passagers ont dû se précipiter pour trouver refuge.

La scène phénoménale a été filmée par certains vacanciers, dont deux qui ont placé les images sur TikTok.

Les vidéos de Cora Cornett, notamment, ont été vues plus de 14 millions de fois.

«Elle a frappé très rapidement et est disparue en quelques minutes», a déclaré la femme dans la légende de sa vidéo. «Aucune annonce n’a été faite à bord avant ou après la tempête.

Un autre utilisateur Lucassparrow110 a publié un autre angle de l’incident.

«Juste une soirée amusante en quittant Port Canaveral vendredi dernier. Aucune annonce du capitaine avant ou après, ni aucune mention de ce qui s'est passé. Il faut faire comme si de rien n'était, je suppose», a-t-il ironisé sur son compte TikTok.

On peut même voir un homme tomber au sol tellement les vents sont violents. Certains passagers sont littéralement incapables de se ternir debout.

Un porte-parole de Royal Caribbean Cruise a fait parvenir une brève déclaration au média Daily Hive.

«Le vendredi 16 juin, au départ de Port Canaveral, Independence of the Seas a rencontré une soudaine rafale de vents violents. Cela a duré pendant une brève période et il n'y a eu aucune blessure grave chez nos invités ou notre équipage. Independence of the Seas a poursuivi son itinéraire régulier de 3 nuits, arrivant à CocoCay aux Bahamas, le samedi matin, comme prévu», a-t-il mentionné.