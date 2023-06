Formule 1: Ryan Reynolds investit dans l'écurie Alpine

Ryan Reynolds et un groupe d’investisseurs ont annoncé lundi avoir injecté 200 millions d’euros (environ 287 millions de dollars canadiens) dans l’écurie de Formule 1 Alpine.

L’acteur canado-américain et ses partenaires avaient tenté, en vain, d’acheter l’équipe de hockey des Sénateurs d’Ottawa il y a quelques semaines.

«Le groupe formé par Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments [dirigée par Reynolds] a acquis 24 % des parts de l’équipe française Alpine, ce qui élève sa valeur à plus de 900 millions d’euros [1,3 milliard $ CAN] », nous apprend le site officiel de la Formule 1.

Implication dans le sport

Parmi les autres investisseurs figurent aussi les noms des acteurs Michael B. Jordan et Rob McElhenney.

L’entreprise RedBird Capital Partners est solidement implantée dans le sport professionnel. Elle est non seulement propriétaire des formations de soccer AC Milan et Toulouse, deux clubs de première division en Europe, mais elle détient aussi des participations dans les équipes de baseball des Yankees de New York et des Red Sox de Boston, des Cowboys de Dallas (NFL) et des Penguins de Pittsburgh (LNH).

Alec Scheiner, cofondateur et associé d’Otro Capital, rejoindra le conseil d’administration d’Alpine, qui est une filiale du constructeur automobile français Renault.

Une étape importante

«Cette alliance est une étape importante pour le développement de notre performance à tous les niveaux, a dit Laurent Rossi, président d’Alpine. Ces revenus supplémentaires réinvestis au sein de notre organisation vont accélérer notre plan de croissance dont l’ambition est de rivaliser avec les écuries de pointe en Formule 1.»

L’an dernier, Alpine avait terminé quatrième au Championnat du monde des constructeurs de F1 et elle détient le cinquième échelon après les huit premières épreuves en 2023. Ses pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly occupent respectivement les neuvième et dixième rangs au classement cumulatif.

L’équipe a accédé au podium à une reprise cette année quand Ocon s’est classé troisième au Grand Prix de Monaco le mois dernier.