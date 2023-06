CH: Kent Hughes a les éléments pour surprendre tout le monde

Peut-on douter un instant que Kent Hughes respectera l’ordre de sélection?

Oui, on peut douter.

Vous vous souvenez sans doute du spectacle qu’il avait fourni l’an dernier.

Bye-bye, Alexander Romanov.

Bienvenue, Kirby Dach.

Tout ça s’est produit si rapidement que Gary Bettman a dû consulter ses notes deux fois afin d’être bien certain qu’il lisait parfaitement le scénario de Hughes.

Personne n’avait prévu une telle manœuvre.

Maintenant, que va-t-il faire avec le choix #5 du premier tour? Un joueur soulevant les interrogations, invitant les décideurs à ne rien négliger dans les informations glanées au cours des dernières semaines.

Jusqu’ici, il a dit de Matvei Michkov: «Je veux bien croire qu’il a encore trois saisons à disputer dans la KHL. Mais a-t-on la certitude qu’il ne signera pas un autre pacte de trois ans après la saison 2026?»

Il a parfaitement raison et il indique clairement que Michkov est possiblement le deuxième meilleur patineur, mais qu’il constitue un risque important.

Doit-on le rayer de la liste? Non. Qui sait, un directeur général aussi rusé a parfois l’idée bien arrêtée de jouer à la roulette russe. Il connaît la valeur du jeune homme sur le marché. Au fil de conversations avec ses homologues de la ligue, il sait très bien quelles sont les formations qui ont un intérêt poussé pour le jeune joueur de la KHL. Il a eu des discussions intéressantes, il pourrait profiter de la nuit des longs couteaux pour concocter un coup spectaculaire.

Cependant, pour Kent Hughes, garder toutes les options sur la table jusqu’au moment de la «grande décision» est impératif, à moins que son groupe ait déjà décidé que Ryan Leonard, joueur dont le style de jeu s’apparente à celui des frères Tkachuk, est un incontournable.

Sans oublier le dossier de Pierre-Luc Dubois, qui peut également changer la donne. Dubois possède plusieurs arguments et surtout plusieurs moyens pour compliquer le boulot du patron des Jets. Après tout, il choisira où et quand il veut poursuivre sa carrière. L’intérêt manifesté par les Kings de Los Angeles n’est pas sans créer un nouveau chapitre dans ce dossier qui pourrait, assurément, modifier le plan de Hughes dans les pourparlers avec les Jets.

Un élément qu’on doit retenir de la philosophie de Hughes. Ce repêchage ne laisse pas tellement d’alternative. On ne choisit pas en fonction des besoins immédiats de l’organisation, mais on doit inscrire sur la liste le meilleur joueur disponible.

Si Ryan Leonard est le joueur tant convoité chez les dirigeants de l’équipe, on ne laissera pas passer cette opportunité d’ajouter un patineur capable de pouvoir s’acclimater à une organisation désirant bâtir une nouvelle culture, une organisation convoitant des joueurs démontrant beaucoup de passion. Et Leonard semble avoir le profil de l’emploi.

Pour le moment, Hughes consulte ses homologues. Quand une formation termine pratiquement au dernier rang, elle ne peut revenir dans le feu de l’action avec le même personnel.

Et Hughes ne prônera jamais le statu quo. Ça va à l’encontre du programme de développement et surtout, ça ne correspond pas au modèle d’affaires créé par Jeff Gorton et Kent Hughes.

Ce qui est assuré: Kent Hughes est du genre à offrir un bon spectacle, comme il l’a fait l’an dernier.

Il serait étonnant qu’il ne soit pas aussi actif qu’il y a un an. Il a justement les éléments pour surprendre tout le monde.

Sortez le chéquier

Il n’y a pas qu’au niveau des modifications dans les effectifs, comme les rachats de contrat, les transactions, les ententes tripartites, que ça brasse chez les décideurs de la Ligue nationale.

Les gouverneurs auront à étudier attentivement la gestion de deux équipes: les Maple Leafs de Toronto et les Capitals de Washington.

Tout d’abord, Toronto: Larry Tanenbaum s’apprête à vendre 27% des actions de MLSAE. En principe, selon les bylaws des Leafs, Bell et Rogers, deux des géants canadiens en télécommunication, détiennent 67% des actions. Tanenbaum vendra ses actions au syndicat des professeurs de l’Ontario, du moins l’espère-t-il. Bell et Rogers demeureront les principaux actionnaires des Leafs.

Entre-temps, Michael Andlauer doit se libérer des actions qu’il détient dans le club de hockey Canadien.

Le Groupe Desmarais semble très intéressé. Bell devra également justifier les deux participations que la compagnie possède dans les équipes de Montréal et de Toronto.

Une histoire à suivre.

Entre-temps, à Washington, Ted Leonsis songe à déménager les Capitals en Virginie. Il a fait l’acquisition de la formation des Wizards et de la chaîne sportive NBC Sports Washington.

Il posséderait un terrain en Virginie et en profiterait pour bâtir un complexe commercial.

Une autre histoire à suivre. Ça fait déjà quelques années que Leonsis veut quitter le centre-ville de Washington pour différentes raisons, et il en aurait la possibilité. Leonsis est un membre très influent du bureau des gouverneurs et n’aurait aucune difficulté à convaincre ses collègues de la Ligue nationale.