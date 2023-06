Hunter Biden, le Tanguy de la politique américaine

Mon texte de mercredi dernier était à peine publié que nous apprenions que deux lanceurs d’alerte de l’IRS (Internal Revenu Service), l’équivalent de l’Agence du revenu, ont affirmé que le ministère de la Justice avait accordé à Hunter Biden un traitement préférentiel.

Il semble désormais que les déboires du fils pèsent aussi lourd que l’âge et l’état de santé du président dans la perception des Américains.

Des limites à la protection paternelle?

Dans un texte d’opinion publié samedi par le New York Times, le chroniqueur Nicholas Kristof rappelait les nombreuses fois où Joe Biden est intervenu, de manière honorable, pour offrir du soutien à son fils.

Si on peut comprendre que celui qui a déjà perdu sa fille et son autre fils intervienne pour rappeler à Hunter qu’il sera à ses côtés quoiqu’il advienne, il faut aussi reconnaître que s’il n’est pas malhonnête, il est terriblement maladroit.

Lorsqu’il était vice-président, Joe Biden a permis à son fils de voyager à bord d’Air Force Two pour un vol en direction de la Chine alors qu’il savait que celui-ci y menait des affaires. Ce n’était pas très avisé.

Le président a plus récemment affirmé qu’il ignorait tout des affaires de son fils, ce qui est faux, et qu’il n’avait rien fait de mal. Nous savons maintenant que c’était également une erreur.

Kristof peut bien affirmer que ceux qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance à la drogue et à l’alcool mériteraient autant d’amour que ce que réserve Joe Biden à son fils, il n’en reste pas moins que l’histoire n’est pas nette.

De plus, est-il bien sage au plan politique de s’afficher aussi ouvertement avec son fils comme le président l’a fait en Irlande ou, la semaine dernière, lors de la réception réservée à Narendra Modi?

Déjà la présence du premier ministre de l’Inde, incontournable partenaire, soulevait la controverse en raison de son exercice autoritaire du pouvoir. La présence du fils n’était pas nécessaire.

Quelqu’un ment

Déjà en juin 2022, j’affirmais craindre pour la démocratie américaine, ce qui se passe récemment autour de Hunter Biden ne m’offre aucun réconfort.

Comme le soulignait Jonathan Turley dans un texte publié par The Hill, soit Garland et son équipe mentent, soit ce sont les lanceurs d’alerte.

Qui donc? Bien malin qui pourra l’affirmer hors de tout doute et c’est ça le pire. Une majorité d’Américains croient qu’il y a une ingérence du politique sur le judiciaire. La confiance dans le système est à un niveau plus bas qu’elle ne l’était sous William Barr et Donald Trump.

Il manque encore des pièces au casse-tête de l’histoire du fils Biden et du rôle allégué du président. Peut-être d’autres informations nous seront bientôt partagées, mais en attendant, la saga de Hunter Biden n’interfère pas qu’avec la perception du travail de Joe Biden, elle plombe également l’image de la justice américaine.