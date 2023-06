Il laisse son job à la banque et investit plus de 6 M$ dans l'entreprise familiale de gelato

Jean-François Beetz était sur une belle trajectoire professionnelle à la banque, avec un poste prestigieux et un salaire confortable, quand il a décidé de tout plaquer pour rejoindre l’entreprise familiale et vendre du gelato.

C’était il y a 15 ans, avant que Paysanne Gelato, où il avait passé déjà des étés et des week-ends, devienne Qwelli.

«Quand je n’étais pas avec la famille, j’avais l’impression qu’une partie de moi n’était pas au bon endroit. Ça a été une bénédiction de revenir dans l’entreprise familiale et c’est un privilège de côtoyer encore mes parents tous les jours», affirme celui qui préside maintenant ce petit royaume glacé avec ses 10 succursales, sa fabrique et bientôt des franchises.

«Ce que Jean-François voit arrive toujours!» s’exclame sa sœur Caroline, directrice générale de Qwelli. Elle se souvient encore du moment où son frère imaginait la fabrique et des camions pour livrer le délice italien de l’été; c’est désormais réalité.

Jean-François et Caroline étaient encore aux études quand leurs parents ont acheté leur petite crèmerie il y a 35 ans. Pour eux, c’était un emploi à temps partiel, bien avant de devenir une vocation.

La recette parfaite

Quand même, en faisant son MBA à l’université, Jean-François réalisait ses travaux de session sur l’entreprise familiale, à laquelle il était attaché. Et quand il a compris que sa sœur et son père avaient mis au point un produit raffiné et différencié, il a vu le potentiel de croissance de l’entreprise. Alors, il a ressenti le désir profond de se lancer dans l’aventure à temps plein.

«Le gelato est un produit compliqué, mais il ne nous faisait pas peur. C’est moi qui ai commencé en 2005 avec mon père à faire des recettes et on a réussi à créer quelque chose de particulier», se souvient Caroline.

Le gelato est une crème glacée plus dense, servie moins froide, et ses arômes sont plus intenses et durables que ceux de la crème glacée ordinaire. Il est fait avec du lait et contient moins d’air. On ne peut pas en produire de grands volumes à la fois, alors l’idée d’une fabrique pour alimenter plusieurs comptoirs était plus qu’audacieuse.

«Pendant des années, on s’est fait dire qu’il serait impossible de faire ce que l’on fait aujourd’hui», se souvient Jean-François, pour qui il ne fait pas de doute que l’on crée de la valeur par la complexité.

Risquer de tout perdre

Une recette complexe, pas de souci pour les Beetz. Mais gérer les complications quand la pandémie a frappé, deux mois seulement après l’ouverture de la fabrique, ça, c’était une autre histoire. Les Beetz venaient d’investir 6,5 M$ quand tout s’est arrêté. Ç’aurait pu être catastrophique, car la fermeture a duré des mois.

Mais au lieu d’avoir peur, ils ont eu confiance. Et peut-être qu’ils ont aussi déployé un brin de folie en décidant aussi de changer le nom de la marque, tout en refaisant leurs magasins.

«On en ressort plus forts. On est passés à travers l’impensable et ça nous donne confiance. Qu’est-ce qui peut arriver de pire? Ça a été un vrai test de loyauté et ça nous a montré que notre équipe est forte et loyale. Ça nous a soudés», dit Jean-François.

Avant d’offrir des franchises, Qwelli a passé beaucoup de temps à tester son concept et ses recettes dans ses propres succursales. Maintenant que la machine est rodée, l’entreprise est prête pour la croissance. Jusqu’où ça peut aller? Caroline n’ose pas trop y penser parce que la vision de grandeur, Jean-François peut très bien la faire arriver! Mais pour l’instant, il vise le marché québécois, où il veut voir Qwelli être la référence. Après, qui sait?

