Joël Bouchard se trouve du travail dans la Ligue américaine

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, a ajouté deux Québécois à son organisation, lundi, en nommant Joël Bouchard et Daniel Jacob entraîneur-chef et instructeur adjoint du Crunch de Syracuse, respectivement.

Ces changements signifient du même coup la fin du règne de Benoit Groulx derrière le banc. Celui-ci assumera d’autres fonctions dans l’organigramme du Lightning, mais elles n’ont pas été précisées.

Ancien défenseur de la Ligue nationale, Bouchard est connu chez les amateurs de hockey de la Belle Province. Il a été le directeur général et le pilote de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, cumulant les deux fonctions de 2014 à 2018 après avoir agi comme DG à compter de 2011. Puis, il s’est retrouvé aux commandes du Rocket de Laval, filiale du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine (LAH), durant trois ans, avant de diriger en 2021-2022 les Gulls de San Diego, club-école des Ducks d’Anaheim.

«Le poste d’entraîneur-chef de notre équipe de la LAH est d’une importance cruciale en lien avec notre programme de développement des joueurs. Joël amènera un enthousiasme contagieux afin d’offrir tout son savoir, a affirmé BriseBois par voie de communiqué. C’est un leader solide ayant un passé dans lequel il a aidé les athlètes et les formations à atteindre leur plein potentiel.»

«Je me sens très privilégié de me joindre à une si belle organisation, a pour sa part considéré Bouchard, 49 ans. Les prochains mois seront très excitants chez le Lightning et je m’attends à poursuivre la tradition d’excellence à Syracuse, sur la patinoire et à l’extérieur.

Jacob a de son côté agi comme assistant de Bouchard à Boisbriand, Laval et San Diego. Par conséquent, les deux hommes affronteront le Rocket à plusieurs reprises en 2023-2024, Laval évoluant dans la section Nord de la LAH, à l’image du Crunch.

Époque fructueuse

Par ailleurs, le DG des «Bolts» a rendu le crédit à Groulx, qui a supervisé les activités de la filiale durant les sept dernières années. «J’aimerais le remercier pour son leadership et son souci constant de l’excellence, a mentionné BriseBois. Il fut un acteur important dans les succès du Lightning comprenant deux coupes Stanley, un trophée des Présidents, trois titres d’association et une participation à la finale de la Coupe Calder.»