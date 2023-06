La batterie d’un vélo électrique cause un incendie à Sherbrooke

Une batterie achetée pour convertir un vélo ordinaire en vélo électrique a causé l’incendie d’un immeuble de huit logements, lundi matin, à Sherbrooke.

L’incendie s’est déclaré à 8h37 dans un immeuble de la rue Des Boisés.

«Le feu a été causé par une batterie achetée sur Internet pour un vélo électrique, a dit le chef de division au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Martin Primeau. La batterie a été modifiée pour être adaptée au vélo. En la branchant, elle a surchargé et elle a chauffé, ce qui a mis le feu à l’appartement.»

Les dommages sont évalués à 100 000$. Les résidents de l’immeuble seront pris en charge par la Croix-Rouge lundi soir. Malgré tout, Martin Primeau estime avoir évité le pire, grâce au travail des 25 pompiers déployés sur les lieux.

«Il y en a certains qui pourront réintégrer leur appartement mardi ou mercredi, mais il y en a assurément deux qui ne pourront pas le faire, a-t-il indiqué. Il y a des gens qui ont été incommodés par la fumée, mais rien n’a nécessité un déplacement à l’hôpital.»

«L’opération a bien été, a-t-il ajouté. À notre arrivée, il y avait beaucoup de fumée apparente. On a vraiment craint pour le bâtiment. Nos équipes sont entrées et on a pu faire une attaque rapide pour rabaisser les flammes et contrôler la situation.»