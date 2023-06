La CAQ: quand on confond assurance et compétence

Fort de son second mandat, le gouvernement Legault est toujours très populaire au Québec. Sous le signe de la confiance, ce gouvernement fut jadis grandement rassurant en période de crise pandémique. En effet, la grande popularité de M. Legault tient à son image rassurante du «bon père de famille» qui a de bonnes valeurs et un jugement ancré dans le «gros bon sens».

Bref, les Québécois comme tous les électeurs du monde font d’abord et avant tout confiance à l’émotion qu’ils ressentent envers leurs leaders. Il faut dire que nous en avions bien besoin après toutes ces années libérales et ses commissions d’enquête.

En fait, n’oublions jamais que la politique est d’abord et avant tout une histoire de cœur. Jamais le Parti québécois n’aura autant rayonné que sous la gouverne de son charismatique leader René Lévesque, et jamais la fameuse «vague orange» du NPD n’aurait eu lieu sans la prestance de Jack Layton.

Quand la tête entre en jeu

Avec le temps, les faits nous amènent toujours à remettre en question ce que nous ressentons émotivement. Dans une relation amoureuse, nous parlons alors de l’étape de la désillusion. C’est à ce moment que la brosse à dents qui traîne sur le comptoir et le bol de toilette mal placé commencent à nous irriter.

Or, depuis quelque temps, plusieurs événements nous indisposent à la CAQ. Que l’on pense à M. Jolin-Barrette qui a choisi un de ses amis comme juge ou à Mme Duranceau qui souhaite que les locataires perdent des droits, après avoir rencontré sa partenaire d’affaire avec laquelle elle a contribué à la spéculation immobilière.

Et que dire du grand M. Fitzgibbon, ce «Super-ministre» qui aura subi au moins six enquêtes de la commissaire à l’éthique, dont une concernant une aide de 50 M$ versée à une entreprise codétenue par l’ancien mandataire de sa fiducie.

Une image qui se ternit

Tous ces faits commencent à affecter la crédibilité de la gouvernance de M. Legault qui a toujours appuyé sans réserve ses ministres ciblés dans les malversations rendues publiques. Gonflé par sa popularité, le premier ministre ne réalise pas que l’assurance et parfois même l’arrogance que ses acolytes témoignent envers les règles démocratiques sont de plus en plus ressenties comme une forme de mépris envers la population du Québec.

Cela changera-t-il?

Ce qui est encore plus surprenant dans toute cette histoire, c’est que la CAQ demeure toujours populaire auprès de l’électorat. Cela peut même rappeler (à une échelle plus petite), la popularité de Trump malgré toutes ses accusations. Mais comment expliquer cela?

L’être humain a souvent tendance à confondre assurance et compétence. Une étude en psychologie a montré qu’un membre de l’équipe de haute direction accordera davantage de crédit à la personne qui a confiance en elle-même et qui n’est pas totalement compétente qu’à la personne qui est tout à fait qualifiée, mais qui manque d’assurance. «Il semble en effet que les leaders plutôt incompétents se montrent systématiquement plus arrogants et enclins à prendre des risques que les leaders plutôt compétents».

Monsieur Legault, comme plusieurs gestionnaires d’entreprises, devrait donc réévaluer son équipe de travail, car les Québécois sont peut-être sensibles à la personnalité de leurs leaders, mais ils ne sont pas pour autant inaptes à analyser leurs incohérences.

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche, Ph.D. Professeur de Psychologie, Cégep St-Jean-sur-le-Richelieu