«La robe» : la nouveauté plaisir coupable de Vrai

Les stylistes Craig Major et Emmanuelle Rochon seront en compétition pour trouver la tenue parfaite d’un ou d’une candidate dans «La robe», une nouvelle émission qui s’installe sur Vrai cette semaine.

On les suivra dans leurs démarches pour dénicher une robe qui devra aussi convaincre les proches de leurs clients qui assisteront aux essayages et commenteront sans gêne les différentes propositions.

Que ce soit un bal de finissants, un mariage, ou encore pour assumer son envie de porter une robe et brouiller les codes, les stylistes offriront une expérience personnalisée aux candidats et candidates. Dans le premier épisode, ils auront notamment à trouver un ensemble pour Marie-Christine, qui a perdu la vue et qui a besoin d’aide pour trouver ce qu’elle portera lors de ses conférences, et pour Virginie, qui a récemment décidé de foncer et de chanter pour une première fois devant public.

Déclinée en 10 épisodes de 30 minutes, «La robe», réalisée par Vanessa Cournoyer, est un heureux mélange entre l’émotion et l’inspiration. Elle sera disponible sur Vrai dès mardi.