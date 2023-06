Le Canadien a prévu rencontrer Matvei Michkov

Que cela plaise ou non à ses partisans les plus dubitatifs, le Canadien de Montréal discutera avec l’espoir Matvei Michkov avant la tenue du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’a indiqué lundi le journaliste Frank Seravalli, du site Daily Faceoff, sur Twitter. Le tout corrobore les dires de plusieurs observateurs, surtout que Michkov devrait entendre son nom relativement tôt en première ronde; le Tricolore détient la cinquième sélection de la séance.

À lire aussi: Repêchage LNH: Matvei Michkov pose le pied en Amérique et fait du tourisme à New York

À VOIR: Ryan Leonard: une entrevue qui en dit très long

Avant lui, les Blackhawks de Chicago mettront logiquement la main sur Connor Bedard au premier rang, mais la suite s’annonce intrigante. Les Ducks d’Anaheim, les Blue Jackets de Columbus et les Sharks de San Jose parleront avant le directeur général du Canadien, Kent Hughes, à moins qu'il y ait des transactions. D’autres jeunes comme Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith ont d’excellentes probabilités de figurer dans le top 5.

Le cas de Michkov demeure risqué aux yeux de plusieurs à cause du contexte politique ambiant et du drame personnel qu’il a récemment vécu. Pendant que le pays d’origine du Russe reste impliqué dans le conflit armé en Ukraine, le père du hockeyeur a été retrouvé mort près de sa résidence il y a moins de deux mois, lui qui souhaitait voir le jeune Michkov accéder à la LNH dès que possible. Celui-ci détient un contrat valide en Ligue continentale jusqu’en 2026.