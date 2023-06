«J'ai une crisse de belle vie»: Maxim Martin va mieux qu'il y a un an

«Il y a un an, je me disais que j’avais un gros nuage noir au-dessus de la tête. J’avais hâte de voir quand ça allait s’éclaircir et ce qui m’attendait au bout de l’arc-en-ciel.» La tête remplie de projets, dont un nouveau livre cet automne et une tournée en Europe, Maxim Martin savoure l’été de ses 53 ans.

Maxim Martin revient de trois semaines énergisantes en Europe, où il a notamment participé à un marathon en Écosse, en plus de donner plusieurs spectacles d’humour à Paris.

Il y a quelques jours, à Paris, il a participé à l’enregistrement du balado Sous écoute, avec Blanche Gardin et Mike Ward. Dans la salle après le spectacle, un producteur l’a invité à participer à une soirée d’humour le lendemain où devaient assister... 13 personnes. Maxim Martin y est allé. Après ce défi relevé, ce même producteur l’a de nouveau invité à participer à un gala d’humour le jour suivant à Bordeaux, où étaient cette fois-ci attendus 1000 spectateurs!

Photo Instagram Maxim Martin

Ces deux expériences aux antipodes, l’humoriste en raffole. «Mon prochain spectacle sera mon sixième et je vais être quasiment rendu à 55 ans quand je vais le sortir. J’ai plus envie de vivre la vie et d’être capable d’en parler après que de juste m’asseoir et observer ce qui se passe autour de moi.»

Il est passé de la parole aux actes, puisque depuis le mois de février dernier, Maxim Martin mentionne avoir parcouru plus de 60 000 km, six pays, trois continents et neuf fuseaux horaires. «Je suis allé faire un Ironman aux îles Canaries. Je suis allé rouler dans l’Utah. Je suis allé dans un camp d’entraînement de Baseball Canada en Arizona. J’ai fini ma tournée sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Je suis allé faire un marathon en Écosse et des shows à Paris. J’ai une crisse de belle vie, je vais te dire!»

La pire année de sa vie

Voilà un discours différent de celui qu’il tenait à l’automne 2022. En entrevue avec Le Journal, l’humoriste confiait alors qu’il venait de vivre la pire année de sa vie, avec une rupture amoureuse, un accident de voiture impliquant ses enfants, des tensions à la radio et le déménagement de sa mère dans une résidence pour personnes âgées.

Aujourd’hui, il mord à nouveau dans la vie, avec plusieurs projets professionnels qui le tiendront occupé pour les prochains mois. Dans les prochaines semaines, il fera plusieurs enregistrements de son balado Deal avec («j’ai vraiment du fun à faire ça»), en plus de présenter quelques spectacles.

Il fera aussi une apparition surprise à ComediHa! et poursuivra l’écriture de son nouveau livre 53 – Sauter dans le vide. «J’espère que ça va être un livre inspirant», dit-il.

À la fin août, il partira aussi pendant trois semaines en «van life» avec son chien et ses enfants, «s’ils sont disponibles». «On va aller se faire un road trip de baseball. Ça fait trois ans que je n’ai pas fait de voyage comme ça», dit ce maniaque de sport.

À l’automne, Maxim Martin prévoit également faire une tournée de quatre à six semaines en Europe. «J’ai peut-être deux offres avec des producteurs à considérer, dit-il. J’ai l’intention d’aller jouer dans les petits clubs à tous les soirs à ce moment-là.»