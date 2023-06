Le pilote québécois Alex Guénette renouera avec la série Xfinity samedi dans les rues de Chicago

Alex Guénette participera à l’épreuve de la série NASCAR Xfinity, qui aura lieu samedi dans les rues du centre-ville de Chicago.

Pour le pilote de Terrebonne, engagé cette année à temps plein dans la série canadienne Pinty’s, c’est un retour aux sources dans l’antichambre de la Coupe NASCAR, où il avait disputé quatre épreuves en 2016.

Pour la première fois de son histoire, le NASCAR présentera des courses sur circuit urbain. Après la série Xfinity, les voitures de la discipline reine du stock-car américain prendront la relève dimanche dans l’une des villes les plus emblématiques du monde.

«J’ai hâte de voir comment je vais me comporter. Ça fait longtemps que je n’ai pas couru en série Xfinity. Et les seules fois, c’était des pistes ovales. D’autant plus que l’horaire ne prévoit que 50 min d’essais libres avant la séance de qualifications», a indiqué Guénette, en entrevue au Journal de Montréal.

Avec DGM

Le pilote de 27 ans a été recruté par l’écurie DGM, dirigée par le Beauceron d’origine Mario Gosselin.

Il sera aux commandes de la voiture numéro 36 qu’Alex Labbé a menée à maintes reprises dans le passé.

«Je dois une fière chandelle à de précieux commanditaires sans qui cette aventure n’aurait pas été possible», poursuit Guénette.

Les inscriptions du concessionnaire GM Paillé de Berthierville, du Grand Prix de Trois-Rivières ainsi que des entreprises familiales Motos Illimitées et DLGL seront visibles sur sa Camaro.

«À part ceux qui ont eu la chance de s’entraîner sur des simulateurs, c’est une course vers l’inconnu. À première vue, c’est un tracé très technique, bosselé et qui comporte de longues lignes droites. Mais bon, j'aime courir sur des circuits de ville», a raconté celui qui avait remporté l'épreuve principale du Grand Prix de Trois-Rivières en août 2022.

Après les quatre premières étapes de la saison en série NASCAR Pinty’s, Guénette occupe le troisième rang au classement cumulatif. À Terre-Neuve samedi dernier, il s’est classé quatrième.

Labbé aussi

Pour une rare fois, ils seront deux Québécois à s’affronter en série Xfinity, puisque Labbé sera aussi de la partie à Chicago, nous a-t-il confirmé.

Le pilote des Bois-Francs pilotera la Toyota Supra numéro 35 de l’écurie Emerling-Gase.

«Je n’ai jamais roulé pour cette équipe, a indiqué Labbé. Mais j’ai bon espoir d’obtenir un bon résultat. J’ai toujours été à l’aise sur des circuits de ville.»

Faute de budget, Labbé n’a disputé que sept des 15 courses de la série Xfinity en 2023. Ses meilleures performances ont été obtenues à Richmond et à Portland, où il a rallié l’arrivée au 11e rang.