Le balado Mike Ward Sous écoute a réussi à avoir Blanche Gardin à Paris

Mike Ward avait dit au Journal, en mars dernier, qu’il espérait avoir la grande vedette française de l’humour Blanche Gardin pour le tout premier passage de Sous écoute à Paris. Il a atteint son objectif. En plus de l’humoriste française, Martin Matte, Maxim Martin et Stéphane Fallu ont aussi participé à la tournée européenne du populaire balado dans les derniers jours.

«Blanche Gardin ne fait plus rien. C’est malade de l’avoir eue. On est dans une autre dimension», lance le gérant de Mike Ward, Michel Grenier, en direct de Bruxelles.

L’humoriste et actrice française de 46 ans est un peu une intouchable en France. Elle se fait très rare sur les tribunes, refusant généralement les demandes d’entrevue. Mais l’équipe de Sous écoute a tenté le coup de l’inviter malgré tout pour participer à cette courte tournée européenne qui passait par Paris (22 juin), Lausanne (24 juin), Bruxelles (26 juin) et Cannes (28 juin).

«On avait son adresse e-mail et on lui a écrit, raconte Michel Grenier. Moi, je ne savais pas qu’elle était en break et qu’elle ne faisait plus rien! [...] C’est comme si j’appelais Lise Dion fois 10, car l’Europe est dix fois plus grande que le Québec, et que je lui demandais: “Viendrais-tu faire mon podcast devant 80 personnes? Je te donne 100 euros.” C’est à peu près ça.»

Dans l’épisode de Paris, Blanche Gardin était jumelée au Québécois Maxim Martin. Selon Michel Grenier, elle aurait dit en blaguant au début de l’enregistrement qu’elle avait accepté l’invitation «parce que Mike fait pitié»!

«On a jasé deux heures de temps et ç’a été dans toutes les directions, dit Maxim Martin, attrapé à l’aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris. On a parlé entre autres du fait que Blanche a refusé 200 000 euros pour jouer dans LOL, qui est produite par Amazon.»

Matte à Lausanne

Dans l’assistance parisienne se trouvait Martin Matte, qui était l’invité québécois surprise du spectacle de Sous écoute, à Lausanne. «Je n’aurais jamais pensé être assis avec Mike Ward et Martin Matte sur une terrasse à Paris après un podcast, dit Maxim Martin. C’était super magique.»

Courtoisie Facebook de Matte

Stéphane Fallu était quant à lui l'invité québécois de Bruxelles, lundi soir. Alors que Matte était jumelé au Suisse Thibaud Agoston, à Lausanne, Fallu était de son côté en compagnie du Belge PE Jennar. Les deux invités pour Cannes sont gardés secrets.

Puisque le spectacle de Lausanne se déroulait le 24 juin et que la salle était remplie de Québécois, l’ambiance était survoltée, selon Michel Grenier. «On a eu du fun avec Martin. Il est tout le temps bon. Mike et moi, on le connaît depuis l’École de l’humour. Martin avait été coloc avec mon frère. On est sortis ensemble à Lausanne. On était comme des enfants. On niaisait tout le temps.»

Courtoisie Michel Grenier

Courtoisie FB de Martin Matte

Après cette petite escapade outremer, Sous écoute s’en ira à Toronto, le 8 juillet. Le 22 juillet, le balado s’amènera ensuite au Centre Vidéotron de Québec. Ce sont Les Denis Drolet, avec leur balado Rince-Crème, qui feront la première partie.

La tournée de Sous écoute se poursuivra à Sherbrooke (25 août), Val-d’Or (22 septembre), Baie-Comeau (29 septembre), Saguenay (21 octobre) et Gatineau (27 octobre). Pour toutes les infos: mikeward.ca.